Releasedatum voor Dreamed Away (Nintendo Switch)

Alweer anderhalf jaar geleden schreven we dat pixel actie-avonturengame Dreamed Away zijn Kickstarterdoel had behaald en dus naar de Nintendo Switch zou komen. De release stond toen gepland voor Q1 2025. Inmiddels zitten we al in Q3, dus die planning is overduidelijk niet gehaald. Maar het goede nieuws is dat er nu wel een concrete releasedatum is onthuld door Pineapple Works. Zojuist is bekendgemaakt dat de game op 23 oktober gaat verschijnen. Onderaan dit bericht vind je een gloednieuwe trailer.

Dreamed Away is een project van uitgever Pineapple Works en ontwikkelaar Nicholas Petton. De titel haalt veel van zijn inspiratie weg bij games als Earthbound en Undertale, iets wat ook zeker terug te zien valt. Het verhaal speelt zich af in Frankrijk in de jaren 90. Op een regenachtige zomernacht wordt Théo wakker en realiseert hij zich dat zijn zus en ouders verdwenen zijn. De “echte” wereld laat zichzelf zien, en geesten en andere verschijningen jagen Théo op terwijl hij zoekt naar zijn verdwenen zusje. Van catacomben tot andere donkere plekken, het lijkt erop dat Théo constant een stap achterloopt…

Staat Dreamed Away op jouw wensenlijstje? Laat het ons weten in de reacties!