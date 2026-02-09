Grafische vergelijking Monster Hunter Stories 3

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection zal onder andere naar de Nintendo Switch 2 komen. De game verschijnt ook op andere plaftormen en daarom is het interessant om te zien hoe de Switch 2-versie presteert tegenover bijvoorbeeld de Playstation 5-versie. In onderstaande video worden de verschillende versies met elkaar vergeleken. Uit de video blijkt met name dat de framerate het op de Switch 2 zeker in handheld mode nog wel eens knap lastig kan hebben.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection komt op 13 maart 2026 naar de Switch 2. Het is alweer het derde deel in de Monster Hunter Stories spin-off franchise. Waar de mainline-games draaien om grootschalige realtime gevechten met monsters focust de Stories-franchise zich juist op turn-based combat. In de game ben je een Monster Rider, die de monsters juist temt en opvoedt in plaats van alleen op ze te jagen. In deel drie zweef je door de lucht op je eigen Rathalos. Sommige monsters kunnen agressief zijn, maar er zijn ook vriendelijke gezelschapsmonsters genaamd Monsties