Soundtrack Paper Mario: The Origami King te beluisteren op Nintendo Music

Jaja, het is weer dinsdag en dus tijd voor nieuwe muziek op onze favoriete muziek-app. Het gaat dit keer om een Mario-game en wel Paper Mario: The Origami King. Dit knutselkunstwerk verscheen in 2020 voor de Nintendo Switch. Eerder al werd Paper Mario: The Thousand-Year Door aan de muziekdienst toegevoegd (zowel de Switch als GameCube-versie). Wie de hele playlist wil beluisteren moet wel wat tijd vrijmaken. Er zijn maar liefst 263 nummers beschikbaar die goed zijn voor 11 uur en 10 minuten (!) luisterplezier. Zelfs met de highlights (168 nummers) ben je al 7 uur en 41 minuten zoet.

De volledige speellijst van Paper Mario: The Origami King op Nintendo Music vind je hier (alleen via een smartapparaat met de applicatie). Naast de Nintendo Music-app is ook een abonnement op Nintendo Switch Online (met of zonder Uitbreidingspakket) nodig. Deze kun je aanschaffen via de volgende links: Nintendo Switch Online-abonnement of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-abonnement.

