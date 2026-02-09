[Review] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties (Switch 2) – Een feestje voor fans

Na de komst van de Yakuza 0 Director’s Cut en de puike remake Yakuza Kiwami 1 & 2 is het nu de beurt aan het derde deel uit de franchise. Op 12 februari verschijnt Yakuza Kiwami 3 voor de Nintendo Switch 2, inclusief de extra game Dark Ties. Dit keer kreeg ik de eer om met beide games aan de slag te gaan en te ervaren of ze net zo geslaagd zijn als de eerdere delen. En ik kan alvast verklappen, ja dat zijn ze! Lees vooral deze hele review om te weten waarom.

Inmiddels kunnen we al 20 jaar genieten van de Like a Dragon & Yakuza-serie. De actie-avonturengames zijn in de kern beat-‘em-ups. In de eerste zes delen en de prequel volg je het verhaal van Kazuma Kiryu die zich keer op keer genoodzaakt voelt terug te keren naar de gevaarlijke yakuza-wereld. De serie staat bekend om het contrast tussen de dramatische verhaallijn en de humoristische, absurde zijmissies en minigames. Samen met de over-de-top personages zorgt het ervoor dat de reeks inmiddels een grote fanschare heeft.

Kamurocho Okinawa

Twee verhalen: speel als Kiryu én Mine

Zoals gezegd bevat deze uitgave eigenlijk twee games. Het leuke is dat je direct bij het opstarten van de titel zelf kunt kiezen welke van de twee je wil spelen. Yakuza Kiwami 3 is een volledige remake van de oorspronkelijke game uit 2009. Je vervolgt daarin het verhaal van Kazuma Kiryu na afloop van de gebeurtenissen uit het tweede deel. Mocht je een opfrisser nodig hebben, dan kun je in de openingsscène op de begraafplaats van Kamurocho herinneringen ophalen aan Yakuza Kiwami 1 en 2. Slim gedaan, alleen kost het bekijken van deze cutscenes je wel een uur. Vervolgens vertrekt Kiryu met Haruka naar de stranden van Okinawa om het Morning Glory-weeshuis te runnen. Daar ontpopt hij zich als vaderfiguur, maar een zakelijke deal dreigt het weeshuis te vernietigen. Om nieuwe bedreigingen binnen de Tojo Clan het hoofd te bieden reist hij daarom terug naar de straten van Tokyo.

Terwijl je in de hoofdgame als Kiryu speelt, kruip je in de toegevoegde spin-off titel Dark Ties in de huid van Yoshitaka Mine, de bad guy uit deel 3. Het is 2007 en we zijn weer terug in Kamurocho. Zakenman Mine leidde ooit een succesvol start-upbedrijf, maar nadat hij alles kwijtraakt stort hij zich vrijwillig in de duistere wereld van de yakuza. In dit nieuwe verhaal volg je Mine’s zoektocht naar bondgenoten en leer je wat er achter zijn coole zakenman-uiterlijk schuilgaat.

Gevarieerde gameplay

De gameplay van beide titels is zoals we die gewend zijn van de serie. Je volgt een serieuze verhaallijn in Okinawa of Kamurocho en wisselt dat af met bizarre side-quests of minigames. Naast de bekende karaoke-sessies zul je als Kiryu je Daddy Rank moeten verhogen door te koken of te helpen met huiswerk. En in de nieuwe Bad Boy Dragon-modus geef je leiding aan een vrouwelijke motorbende die vecht om Okinawa te beschermen. Als Mine moet je in Dark Ties aan het werk om de reputatie van Kanda te verhogen. Dit doe je door problemen in de stad aan te pakken en goede daden te verrichten. In de Hell’s Arena ondergrondse vechtclub heb je zowel Mine’s verstand als spierkracht nodig om als winnaar van een reeks levensgevaarlijke gevechten uit de bus te komen.

Het is juist de gevarieerde gameplay die zo goed werkt. De vele combat kan anders wel wat repetitief aanvoelen, ook al speelt het soepel en kun je met gemak wisselen tussen verschillende stijlen. De beide mannen hebben duidelijk verschillende vechtstijlen, die je door de skill-trees naar wens kunt uitbouwen. Naast Kiryu’s bekende Dragon of Dojima-stijl maken we kennis met de nieuwe Ryukyu-stijl. Mine’s shootboxing-combat stijl is daarentegen agressief en krijgt extra diepgang dankzij de Dark Awakening-modus.

Daddy Rank – Koken

Daddy Rank – Huiswerk

Bad Boy Dragon

Mine’s Combat

Overkill aan cutscenes

De twee gebieden – Kamurocho en Okinawa – zien er mooi kleurrijk uit en ook de personages zijn weer uitstekend geschreven. De games spelen soepel op de Switch 2, al is het wel jammer dat ze niet op 60 maar op 30 fps draaien. Wat me na een aantal uur met beide games wel begon te storen is de overkill aan cutscenes. Ik begrijp dat ze nodig zijn om het verhaal goed te kunnen vertellen, en dat kan ik normaal gesproken ook waarderen. Maar in dit geval heb ik denk ik de helft van mijn speeltijd echt gegamed, en de rest naar filmpjes gekeken. Je kunt ze helaas niet skippen of ontwijken. Ook al volg je even niet het verhaal en verken je de omgeving, als je op de ‘juiste’ plek aankomt gaat het bijbehorende tussenfilmpje automatisch spelen.

Heerlijk absurde misdaadgames, vooral voor de Yakuza-fan

Uiteindelijk zijn Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties weer twee heerlijke misdaadgames. De afwisseling tussen de verhaallijnen en de verschillende activiteiten maakt dat de werelden van Kamurocho en Okinawa nooit gaan vervelen. Al kunnen de vele en lange cutscenes dat soms wel gaan doen. Voor fans van de serie is het een makkelijke aanrader. Met meer van hetzelfde weten zij wat ze kunnen verwachten. Nieuwkomers daarentegen kunnen beter eerst met Yakuza 0 of Yakuza Kiwami 1 & 2 aan de slag. Ondanks de terugblik-mogelijkheid komen er veel bekend veronderstelde personages voorbij, waardoor het geen ideaal instappunt is.

Over drie dagen zijn de twee verhalen van Kiryu en Mine te spelen. Zit jij met smart te wachten? Ga dan alvast met de demo aan de slag! Die geeft van beide spellen een voorproefje en is gratis te downloaden in de Nintendo eShop.