Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection komt op 13 maart naar de Switch 2

Monster Hunter fans eten de laatste jaren erg goed! Eerder dit jaar konden we al genieten van Monster Hunter Wilds en in het eerste kwartaal van volgend jaar staat er alweer een nieuwe game op hen te wachten. Het gaat om Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection en deze komt op 13 maart naar de Switch 2. Dat werd duidelijk tijdens de Nintendo Direct van vanmiddag. Twisted Reflection is alweer het derde deel in de Monster Hunter Stories spin-off franchise. Waar de mainline games draaien om grootschalige realtime gevechten met monsters focust de Stories franchise zich juist op turn-based combat. In de games ben je een Monster Rider, die de monsters juist temt en opvoed in plaats van alleen op ze jaagt. Dat is in dit derde deel niet anders.

In de game zweef je door de lucht op je eigen Rathalos. Sommige monsters kunnen agressief zijn, maar er zijn ook vriendelijke gezelschapsmonsters genaamd Monsties. In de combat, zul je als Rider met je Monsties moeten samenwerken om de uitdagingen op je pad te overwinnen. Je Voed Monsties op, raakt met ze bevriend, rijd op ze en gebruikt ze in de strijd. Bekijk de trailer hieronder:



