Game Pass leaker eXtas1s noemt nieuwe game voor Switch 2

Nu Nintendo de Switch 2 heeft aangekondigd, is het dus vooral afwachten naar de prijs, lanceerdatum en welke games er komen voor het apparaat. Nu het design is onthuld zijn de geruchten en leaks gaan focussen op de software. Eerder kwamen er al geluiden voor games als Halo: The Master Chief Collection, Microsoft Flight Simulator, Tekken 8, Elden Ring, Diablo 4, Fallout 4, Starfield en Call of Duty.

Sommigen zijn door meerdere bekende namen genoemd en sommigen zijn logisch. Zo heeft Xbox een contract met Nintendo voor Call of Duty games door de rechtszaak om de overname van Activision. Echter, vele van deze games worden gelekt door iemand met een bijzonder goed trackrecord. De leaker eXtas1s is vooral bekend van leaks rondom Xbox Game Pass. Dus dat hij ergens een ingang heeft bij Xbox is redelijk zeker.

Nu komt hij echter met een nieuwe gametitel die totaal niets met Xbox te maken heeft. Het is een zeer populaire game met zeer bekende personages. Het gaat hier om de hero shooter Marvel Rivals. Deze titel is eind vorig jaar voor pc, PS5 en Xbox Series verschenen en is niets minder dan Marvel Rivals. Volgens hem is het de bedoeling om Marvel Rivals zo snel mogelijk uit te brengen op de Switch 2. Of dat ook echt zo is, is dus nog afwachten. Waarschijnlijk horen we in elk geval geen bevestiging tot en met 2 april tijdens de Nintendo Direct.