Gratis update Donkey Kong Country Returns HD brengt Switch 2-verbeteringen met zich mee en meer!

Nintendo blijft ons spontaan verbazen met nieuwe updates voor bestaande spellen. Dat is ook deze nacht weer gebeurd, want toen werd er bekendgemaakt dat Donkey Kong Country Returns HD een gratis update krijgt. Bovendien hoeven spelers niet meer te wachten op alle toevoegingen, aangezien je er nu meteen mee aan de slag kunt gaan!

Maar wat is er allemaal toegevoegd? Zoals in onderstaande video te zien is, is Dixie Kong terug van weggeweest! Dat betekent dat je dankzij haar paardenstaart hogere plekken kunt bereiken. Daarnaast is er een gloednieuwe modus, genaamd Turbo Attack, beschikbaar gesteld. In deze modus krijg jij de taak om vliegensvlug door bestaande levels te rennen. Je kunt trouwens echt niet je tijd nemen, aangezien het letterlijk een race tegen de klok is! Als laatste zorgt de update ervoor dat het spel erop de Nintendo Switch 2 scherper uitziet, de levels sneller laden en GameShare wordt ondersteund.