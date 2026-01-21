Switch 2-demo voor Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties is vanaf morgen te spelen

Terwijl we aftellen naar de release van Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties op 12 februari, houden SEGA en ontwikkelaar Ryu Ga Gotoku Studio ons op het puntje van onze stoel met de aankondiging van een demo. Die is voor de Switch 2 vanaf morgen te downloaden! Spelers krijgen met de demo een inkijkje in beide onderdelen, dus zowel Yakuza Kiwami 3 als Dark Ties:

In Yakuza Kiwami 3 kunnen spelers downtown Ryukyu in Okinawa verkennen als Kazuma Kiryu, slechteriken verslaan en dynamisch wisselen tussen Kiryu’s brute Dragon of Dojima: Kiwami-stijl en de op wapens gebaseerde Ryukyu-stijl. Daarnaast kunnen spelers zich uitleven in meeslepende extra’s zoals karaoke, zijverhalen, het aanpassen van outfits en nog veel meer.

In Dark Ties kunnen spelers genieten van een deel van het gloednieuwe verhaal met Yoshitaka Mine in de hoofdrol. Ze verkennen Kamurocho en diverse nevenavonturen, terwijl ze zich ook kunnen uitleven in Mine’s shootbox-gevechten om vijanden op stijlvolle wijze uit te schakelen.

Remakes

Er zijn natuurlijk al twee Yakuza-remakes geweest. Wat deze derde remake echter zo bijzonder maakt, is de toevoeging van Dark Ties. Terwijl je in de hoofdgame – Yakuza Kiwami 3 – zoals gewoonlijk als de gecertificeerde badass Kazama Kiryu speelt, kruip je in Dark Ties in de huid van baddie Yoshitaka Mine. Kenners van de Yakuza-games weten dat Mine de slechterik van het derde deel is. Dark Ties zal dus een hele nieuwe kijk op dit verhaal geven.

Sinds de aankondiging van Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties is het zeker niet stil gebleven rondom de remake. Eerder werd er al een trailer gedeeld die de combat van de hoofdgame laat zien. Later werden we tijdens de RGG Summit getrakteerd op een speciale presentatie in het teken van de game en iets meer dan een week geleden was daar nog de gameplaytrailer die Mine combat liet zien.

We blijven semi-ongeduldig aftellen tot 12 februari…