Great God Grove aangekondigd voor de Switch

Uitgever Fellow Traveller en ontwikkelaar Limbolane hebben aangekondigd dat psychedelische adventure game Great God Grove naar de Switch komt. De game werd begin dit jaar aangekondigd, en alhoewel het vermoeden bestond dat de game ook naar de Switch zou komen bleef een bevestiging uit. Daar is nu dus verandering in gekomen. Door middel van een trailer is tevens de releasedatum bekend gemaakt: Vanaf 15 november kunnen we met deze titel aan de slag. De trailer kun je hieronder bekijken.

Great God Grove is gemaakt door dezelfde studio achter Smile for Me. Deze keer neem je de rol aan van een postbode, die de wereld moet redden nadat de god van de communicatie is verdwenen. Eén keer per generatie komen de goden namelijk samen om het eind van de wereld uit te stellen. Deze keer is echter anders dan anders, als blijkt dat de ooit geliefde god van de communicatie verdwenen is. Maar niet voordat hij een hoop goddelijke gevechten startte. Iedereen is boos, en het is aan jou en je nieuwe ‘post-kannon’ om lijnen dialoog op te zuigen en deze aan de juiste personen te leveren. Op deze manier kun je puzzels oplossen… of gewoon kijken hoe mensen en goden reageren.