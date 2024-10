Tomb Raider: The Legend of Lara Croft vanaf vandaag te kijken

We wisten al langer dat hij eraan zou komen: Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Een animatieserie in het teken van de meest geliefde archeoloog uit de gamingwereld. Eerder lieten we al weten wanneer de serie zou uitkomen. Na lang wachten is het vandaag dan eindelijk zo ver: vanaf nu kun je de serie kijken op Netflix. Dit seizoen bestaat uit 8 afleveringen van elk ongeveer een half uurtje.

Volgens de Tomb Raider-site speelt de serie zich af na de Survivor-trilogie; de meest recente game-serie die tevens als reboot van de franchise fungeerde. Dit keer is het niemand minder dan Hayley Atwell (Peggy Carter uit de Marvel Cinenatic Universe) die de rol van Lara Croft mag vertolken. Zij is zeker niet de enige bekende naam die opduikt in de credits van deze serie. Ook Richard Armitage (Thorin Oakenshield uit The Hobbit) spreekt een stem in.

Onze iconische archeologe is in 2024 alom vertegenwoordigd in de entertainmentmedia. Niet alleen krijgt ze haar eigen animatieserie, ook de eerste drie games zijn eerder dit jaar uitgebracht als een gebundelde remaster genaamd Tomb Raider I-III Remastered. Benieuwd naar die games? Dan moet je zeker even onze review lezen!

Heb jij Tomb Raider: The Legend of Lara Croft al toegevoegd aan je Netflix-kijklijst? Of misschien heb je ‘m wel al helemaal gebinged! Laat het ons weten in de comments!