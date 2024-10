House of Golf 2 verschijnt dit jaar nog op de Switch

House of Golf 2 krijgt een Switch-versie. Dat heeft ontwikkelaar Starlight Games eerder deze week bekend gemaakt. De game verscheen oorspronkelijk afgelopen zomer op de PC, een golf game met meer dan 100 verschillende holes. Wanneer de game op de Switch moet verschijnen is helaas nog niet duidelijk, alleen dat het dit jaar nog zal zijn. Benieuwd naar deze game? Hieronder kun je de oude launch trailer bekijken.

House of Golf 2 is een golf game die het principe van mini-golf gebruikt: leuke, kleine banen met grappige puzzeltjes en uitdagingen. Met meer dan 100 verschillende holes zul je wel even bezig zijn voordat je alle obstakels, vallen en andere moeilijkheden onder de knie hebt! Gelukkig bevat elk level een ‘free cam feature’ zodat je de baan vrij kunt bekijken en de juiste strategie kunt bepalen. Daarnaast is House of Golf 2 ook de ultieme couch co-op game: tot op 4 spelers kunnen samen een potje golven. En is dat nog niet genoeg uitdaging? De game bevat ook Live Tournaments waarin je kunt meestrijden voor mooie prijzen, van coins tot exclusieve skins en nieuwe golfballen.