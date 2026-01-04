GRID Legends: Deluxe Edition racet naar de Nintendo Switch 2 met graphics- en performance-profielen

Ruim twee weken geleden werd GRID Legends: Deluxe Edition aangekondigd voor de Switch 2. Als je de trailer gemist hebt, dan is die onderaan dit artikel te bekijken. In die trailer krijgen kijkers te zien dat het spel ”binnenkort” naar Nintendo’s nieuwste console wordt gebracht. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, maar er is wel nieuwe informatie naar buiten gekomen.

Dankzij vragen die aan ontwikkelaar Feral Interactive gesteld mochten worden, weten we nu dat er graphics- en performance-profielen beschikbaar zullen zijn. Dat betekent dat spelers kunnen kiezen tussen een grafisch sterkere game of soepelere prestaties. Uit deze profielen kun je echter alleen kiezen als je op het grote scherm speelt. Wil je racen in handheld? Dan staat er een gebalanceerde optie voor je klaar en eentje waardoor de batterij langer meegaat.

Ben je benieuwd geworden naar alle vragen die fans gevraagd hebben? Lees dan hier alles terug op Reddit!