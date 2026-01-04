Jimmy and the Pulsating Mass komt naar de Nintendo Switch

Uitgever Electric Airship en ontwikkelaar Starseed Games laten weten dat Jimmy and the Pulsating Mass ook naar diverse consoles gaat komen. De game kwam in 2018 al uit voor de pc via Steam, maar gaat nu breder beschikbaar komen. De titel heeft ook al een releasedatum. Vanaf 5 februari 2026 gaat de consoleversie voor de Nintendo Switch via de Nintendo eShop te verkrijgen zijn.

De makers geven aan dat de versie voor de consoles een zogenaamde ‘enhanced edition’ betreft. We mogen dus diverse verbeteringen verwachten ten opzichte van de Steam-uitgave. Zo zal de consoleversie nieuwe, nooit eerder vertoonde levels bevatten. Maar ook verbeterde graphics, een nieuw lettertype, een CRT-filter, een expert-moeilijkheidsgraad, nieuwe vijanden en meer. Jimmy and the Pulsating Mass is een RPG in Japanse stijl. Het combineert klassieke 16-bit RPG-ontwerpelementen met surrealistische droomlogica en psychologisch geladen omgevingen.

Waar gaat Jimmy and the Pulsating Mass over?

De game speelt zich af in de droom van Jimmy, een achtjarige jongen. Wanneer de Pulserende Massa zijn familie en de stabiliteit van de droomwereld bedreigt, begint hij aan een avontuur om zijn familie te redden en de Pulserende Massa uit te roeien. Onderweg moet Jimmy samenwerken met zijn familie, maar ook zijn eigen tekortkomingen onder ogen zien en de sluipende nachtmerries van zijn onderbewustzijn trotseren. Qua gameplay bestaat de game uit veel exploreren, maar ook klassieke turn-based combat mét een twist. Jimmy krijgt namelijk het vermogen om zich in te leven in de verschillende monsters die hij tegenkomt. Daardoor kan hij op nieuwe manieren de interactie met de wereld aangaan. Bereid je voor op een verhaal voor volwassen, vertelt vanuit het perspectief van een kind.

Mocht je nieuwsgierig geworden zijn, bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer!