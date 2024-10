Feraligatr in Tera Raid Battle-event in Pokémon Scarlet & Violet

In Pokémon Scarlet en Violet worden er regelmatig events gehouden. Zo komt er aankomend weekend weer een 7-star Raid aan. Het zal gaan om Feraligatr met een Dark Tera-Type en de Mightiest Mark. Zoals gebruikelijk is deze na het verslaan eenmaal per savefile te vangen. Wel kan je bij vaker verslaan meer bijzondere items krijgen.

Het event zal twee rondes hebben. De eerste vindt van vrijdag 1 november 2024 om 01.00 uur plaats tot maandag 4 november om 00.59 uur plaats. De tweede loopt dan weer van vrijdag 8 november 2024 om 01.00 uur tot maandag 11 november 2024 om 00.59 uur. Tijdens de tweede ronde zal ook Blissey vaker voorkomen in Raids en meer Tera Shards als beloning geven.

Omdat het een 7-star Raid betreft, moet je het verhaal en postgame uitgespeeld hebben. Anders zal je hem zelf niet kunnen vinden op de kaart. Daarentegen is er de mogelijkheid om andermans Raid te joinen. Op de kaart zijn deze speciale Raids te herkennen aan hun bijzondere aura. Maar als allereerste zal je in het menu het nieuwste Poké News moeten ophalen of moeten verbinden met het internet. Op die manier haal je het nieuwste event binnen.

