Griezelige mystery game The Dropouts komt naar de Nintendo Switch

Ontwikkelaar Naraven Games heeft aangekondigd dat hun aankomende game ‘The Dropouts’ ook naar de Nintendo Switch komt. De game is een griezelige verhalende mystery game, waarin je keuzes bepalen waar het verhaal heengaat. De game staat momenteel gepland voor release ergens in 2026. Voor iedereen die benieuwd is naar de titel is er alvast een trailer vrijgegeven, deze kun je hieronder bekijken.

The Dropouts speelt zich af in het jaar 2004, waarin het leven nog normaal was. Of niet? Jij speelt een student aan Noirmont High, waar verdacht veel leerlingen verdwijnen. Zonder enig spoor of aanwijzing. Kies de sterke kanten van je personages en een aantal zwaktes, en ga daarmee op onderzoek uit, waarbij elke keuze die je maakt belangrijk is. Weet jij zonder problemen over elk hek te klimmen of zie jij aanwijzingen waar anderen die laten liggen? Geïnspireerd door de beste mystery tv-series in de jaren 80 en 90 wordt dit een verhaal om niet snel te vergeten…