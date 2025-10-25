[Review] Persona 3 Reload – Klassieker in een nieuw jasje

Sinds Persona 5 uitkwam, is de Persona-serie steeds bekender geworden wereldwijd. Met de honger naar meer waren Persona 4 Golden en Persona 3 Portable goede opties voor op moderne platforms, maar de ouderdom was goed voelbaar. Zeker Persona 3 voelde verouderd aan en kon een remake gebruiken. Deze is begin vorig jaar verschenen in de vorm van Persona 3 Reload. In het bijna 20-jarig bestaan van de originele game waren er al meerdere versies verschenen: Persona 3, Persona 3 FES en Persona 3 Portable. Hoewel de latere twee delen extra content toevoegden, is voor de remake voor de originele Persona 3 gekozen. Dat betekent dat die extra content niet in de remake zit. Over het algemeen waren de reviews lovend over Persona 3 Reload, maar een Switch-release bleef uit. Nu met de Nintendo Switch 2 is het eindelijk zover. Persona 3 Reload is sinds 23 oktober 2025 te spelen op de Switch 2. In deze review lees je of de Switch 2 het platform is om Persona 3 Reload (P3R in het vervolg) te ervaren!

Dark Hour

Voor wie P3R nog niet kent, eerst een korte inleiding van het verhaal. Wanneer de hoofdpersoon, die je zelf een naam moet geven, onderweg is naar zijn nieuwe school, gebeurt er iets geks. De atmosfeer verandert en er staan overal doodskisten. Al snel leert hij van zijn schoolgenoten dat dat de ‘Dark Hour’ heet; het uur tussen middernacht en de volgende dag waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn. Slechts een handjevol mensen is in dat uur wel wakker, waaronder een aantal van zijn schoolgenoten. Omdat er tijdens dat uur allerlei ‘Shadows’ opduiken inclusief een enorme toren, genaamd Tartarus, hebben de schoolgenoten de club S.E.E.S. opgericht. Het doel van de club is om Dark Hour te stoppen en daarvoor moeten ze Tartarus zien te bedwingen.

Om te vechten tegen de Shadows gebruiken ze hun Persona’s. Persona’s roepen ze op door met een pistool door hun hoofd te schieten, pas dan komt de Persona naar buiten. Dit geeft al gelijk aan dat Persona 3 Reload niet voor iedereen is. Het behandelt zware thema’s, maar het voelt nooit als belastend aan. Voor wie er wel gevoelig voor is, is dit mogelijk een titel om over te slaan.

Wat te doen?

Zoals je mogelijk van Persona 5 (Royal) al kent, bestaat je dag vooral uit zelfgekozen activiteiten of vechten in een dungeon. Elke dag kies je wat te doen om zo banden aan te halen en stats op te krikken. Wanneer je op school zit, krijg je bijvoorbeeld te maken met een overhoring. Later op de dag kan je bijvoorbeeld een vriend gaan helpen, een baantje nemen of plezier maken. Wat je ook kiest, alles heeft gevolgen voor je stats en social links. Weliswaar voelen al deze opties nogal overweldigend in het begin, maar je leert vanzelf hoe je het het beste aan kan pakken. De social links zijn namelijk zeer belangrijk, want het geeft voordelen bij het combineren van Persona’s en meer. Samen met het vechten kan je dit het belangrijkste element van de gameplay noemen.

Een mooie optie in P3R is de rewind-functie, waarmee keuzes teruggedraaid kunnen worden voor als iets anders uitpakt dan je had gehoopt. Bovendien leer je middels verscheidene activiteiten steeds beter jouw vrienden kennen. Je bouwt zelfs een band met ze op, wat nog meer versterkt wordt door de goede voice-acting. Of je voor Engels of Japans gaat, met beide zit je goed. Persoonlijk was ik meer fan van de Japanse, omdat dat voor mijn gevoel beter paste bij de personages.

Tartarus

Tartarus is dé dungeon van P3R en bestaat uit ruim tweehonderd verdiepingen. Deze worden willekeurig gegenereerd en zijn daardoor steeds anders. Net als in de voorgaande versies van Persona 3, is Tartarus ook hier nog steeds wat eentonig. Visueel heeft het gelukkig de nodige upgrade gekregen, maar het is naar mijn mening nog steeds niet zo goed als Persona 5 Royal.

De gevechten met de Shadows maken daarentegen een hoop goed. Op de verdiepingen kom je namelijk Shadows tegen die je met jouw party moet zien te verslaan. Het turn-based vechtsysteem is nu in lijn met Persona 5 Royal en dat speelt heerlijk. Alles draait om het uitbuiten van zwaktes van vijanden. Echter, zelf heb je ook zwaktes en daar moet je rekening mee houden. Nieuw in P3R is Theurgy, wat een hele sterke aanval is. Deze move speel je pas na heel wat uren in de game vrij en kan je ook nog eens niet heel gemakkelijk gebruiken. Pas als je de meter hebt gevuld, kan je namelijk gebruik maken van Theurgy. Door de vele mogelijkheden blijft het vechten een genot. Het voelt ontzettend goed om een sterke baas neer te halen, nadat je een strak plan hebt uitgevoerd.

Omdat je vecht met je Persona’s, is het belangrijk om in het oog te houden welke zwaktes deze hebben. Zo kan het nuttig zijn om soms te wisselen. Het kan net dat zetje zijn om die sterke baas te verslaan. Bovendien kunnen Persona’s gecombineerd worden om zo sterkere Persona’s te creëren. Net als in eerdere delen kreeg ik ook hier weer de drang om alle Persona’s te verzamelen. Het blijft verslavend.

Veranderingen

Persoonlijk had ik verwacht dat P3R het complete pakket zou zijn voor de Switch 2. De game is inmiddels al een tijd uit en er is DLC. Ook Persona 5 Royal kwam inclusief de DLC op de Switch uit. Helaas is dat niet het geval. Voor P3R kan je in de Nintendo eShop los de DLC Episode Aigis -The Answer- kopen. Deze DLC is de epiloog die in Persona 3 FES werd toegevoegd. Ik vind het wat zuur dat die DLC nog eens bovenop de prijs komt van de game, omdat in die epiloog de losse eindjes van het verhaal worden aangepakt. Het had de uitgever gesierd om het als compleet pakket te verkopen, zeker omdat de game al een tijd uit is op andere platforms.

Wanneer je Persona 3 Portable eerder hebt gespeeld, zal je in P3R opmerken dat er geen vrouwelijke hoofdpersoon is. Persoonlijk vind ik het een gemis, omdat ik Persona 3 Portable mijn kennismaking was met Persona 3. Natuurlijk hoop ik op een update of DLC, zodat de FeMC terugkeert, maar ook zonder is P3R een geweldige game.

Performance

Maar nu het belangrijkste, hoe draait de game op de Switch 2? De game draait op slechts 30 fps in plaats van 60 fps en dipt af en toe. Zelf heb ik er amper last van gehad, maar als je er gevoelig voor bent, kan ik je de demo in de eShop aanraden. In de toekomst zal de performance met updates aangepakt worden, zoals bericht op Nintendo Life. Hopelijk tilt dat het geheel naar een hoger niveau. Mocht je er dus last van hebben, is voor nu een ander platform aan te raden.

Wil je juist overal deze game kunnen spelen, dan is de Switch 2 natuurlijk een aanrader. Het is fantastisch om onderweg deze klassieker te kunnen spelen. Visueel gezien valt er ook niets te klagen. De kleuren spatten van het scherm en de anime-cutscenes zijn prachtig. Daar had ik meer van willen zien. Wie weet komt er ooit wel een deel compleet in die stijl. Waar rood de kleur is voor Persona 5 Royal, is blauw dat voor P3R. Deze blauwe tonen komen goed naar voren en zorgen voor een mooi geheel. Ook is het fijn om na Persona 3 Portable eindelijk alles gedetailleerd te ervaren en rond te lopen in de omgevingen. Ik kan wel stellen dat ik me heb vermaakt met de Switch 2-versie.