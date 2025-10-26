[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 44

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!

Simon the Sorcerer Origins

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 28 oktober

Als je nog nooit van Simon the Sorcerer hebt gehoord is dat niet vreemd, want het is alweer een oude franchise. Het origineel stamt uit 1993 en daarna verschenen verschillende sequels. Simon the Sorcerer: Origins is een prequel op al die games en beschrijft hoe het allemaal begon. Hoe kwam Simon eigenlijk in die vreemde magische wereld terecht? Het begint met dat Simon’s leven compleet op zijn kop wordt gezet. Er verschijnt iets vreemds en onverwachts in zijn wereld, waardoor hij per ongeluk een absurde en eeuwenoude profetie ontkend. Hierdoor moet Simon een paar vreemde keuzes maken, maar kan hij doen waar hij voor is voorbestemd? Of zal hij voor altijd een mislukkeling in de ogen van zijn ouders blijven? Benieuwd naar deze game? Wij mochten hem al eens proberen, de preview kun je hier lezen.

Mortal Kombat: Legacy Kollection [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €48,99 – 23 oktober

Kies je vechter! De Mortal Kombat: Legacy Kollection is hier, met alle essentiële games uit de eerdere jaren van de games. Ervaar de beginselen van deze legendarische games, van de iconische arcade versie waar het allemaal mee begon tot een geselecteerde kollectie van de welgeliefde console versies. Maar het is niet alleen maar vechten. Mocht je even een break nodig hebben kun je een interactieve documentaire bekijken waarin er gekeken is naar welke invloed de game heeft gehad op de industrie, en op hoe de wereld naar games kijkt. Met oude beelden, zeldzame concept art en exclusieve nieuwe interviews met het originele team leer je meer over de franchise die al 30 jaar bestaat. De game bevat daarnaast een museum waarin je de Mortal Kombat lore kunt verkennen, met een tijdlijn van de originele verhaallijn en achtergronden van de personages.

Dragon Quest I & II HD-2D Remake [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop S1: €59,99 S2: €69,99 – 23 oktober

Dragon Quest I & II HD-2D Remake betreft de eerste twee games uit de Erdrick Trilogie. Dat klinkt misschien verwarrend, aangezien de Remake van Dragon Quest III al een tijdje te spelen is, zou die dan niet als laatste moeten komen? Nou, nee. Dragon Quest III HD-2D vertelt chronologisch gezien namelijk het start ven het verhaal, en met deze twee titels kunnen we dus verder met de trilogie. Dankzij de heldhaftige inspanningen van de legendarische Erdrick is de Heer van de Onderwereld namelijk verslagen en keert de vrede terug in het land van Alefgard.

Maar niet voor lang. De Duivelse Drakenheer is opgestaan en heeft opnieuw horden monsters op het rijk afgestuurd. Nu moet jij, afstammeling van Erdrick, dit nieuwe kwaad verslaan en de wereld van dit gevaar redden! De game speelt zich af in Alefgard, een rijk dat gestalte kreeg dankzij de godin Rubiss. De held reist door dit land om de machtige Drakenlord voorgoed het zwijgen op te leggen. Onderweg ontmoet hij innemende personages en neemt hij het op tegen talrijke angstaanjagende vijanden.

Wat verder verschijnt in de week van 27 oktober tot en met 2 november

28 oktober – Space Chef

28 oktober – Farming Pro Simulator 25

28 oktober – Two Point Museum [S2]

29 oktober – Halloween 1985

29 oktober – Bunny Pit Stop

29 oktober – Final Formation

29 oktober – Cauldron

30 oktober – Dungeon Minesweeper

30 oktober – Nuclear Gladiators 3000

30 oktober – Colorizing: Daydream

30 oktober – 7th Domain: Tree of Chaos

30 oktober – D.C. Re:tune

30 oktober – Kamla

30 oktober – Detective Dotson

30 oktober – Angry Battalion

30 oktober – Asfalia: Panic at the Mansion

30 oktober – Majogami [S2]

30 oktober – Majogami

30 oktober – Cardboard Town

30 oktober – Asterix & Obelix – Mission Babylon

30 oktober – Seer’s Gambit

30 oktober – Silver Bullet

30 oktober – Hannah

30 oktober – Harvest Moon: Hoom Sweet Home Special Edition

30 oktober – Escape game R00m06

30 oktober – Coloree

30 oktober – Bokeh Adventure

30 oktober – Train Delux 2026 Kurakyu

30 oktober – Greek Tragedy

30 oktober – Death Park 2: Remaster

30 oktober – TetroMosauc, Happy Halloweeen

30 oktober – EGGCONSOLE ‘Kiss of Murder’ PC-8801

30 oktober – Make it! Yakiimo

31 oktober – Castle Climb Obby

31 oktober – PAW Patrol Rescue Wheels: Championship

31 oktober – Tales of Xillia Remastered

31 oktober – Toziuha Night: Order of the Alchemists

31 oktober – Goat out of Hell

31 oktober – Learn to Play – Pumpkin Smash

31 oktober – Everdawn Isle

1 november – V’s Rage

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.