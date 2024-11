Guild Managment RPG Progress Orders in de maak, komt ook naar de Switch

Uitgever Bushiroad Games en ontwikkelaar Hakama hebben hun nieuwe project aangekondigd, met de naam Progress Orders. De game is een guild managment RPG, waarbij spelers de rol aannemen van een aspirerende guild master. Interessant is dat Yoshifumi Hashimoto aan deze game werkt, die ook hevig betrokken was bij games als Story of Seasons en Rune Factory. Naast een kleine beschrijving weten we helaas nog niet heel veel van de game, zo is een releasedatum bijvoorbeeld nog niet bekend. Wel weten we dat de game ook op de Switch zal verschijnen. Ook is er inmiddels een trailer vrijgegeven, waarin we alvast een voerproefje krijgen van de gameplay. Let wel, deze is in het Japans.

In Progress Orders ben je voor de verandering eens niet een avonturier, maar sta jij aan het roer van je eigen guild! Of nouja, momenteel ben je nog een assistent, maar dat wil niet zeggen dat je taken er minder op zijn! Train avonturiers die bij je guild aangesloten zijn en stuur ze op pad om kerkers te onderzoeken. Terwijl ze de kerkers onderzoeken laat je ze overigens niet helemaal alleen, door middel van speciale helderziende krachten kun je op afstand bevelen uitdelen en ze helpen in gevechten. Naast trainingen en gevechten bevat de game daarnaast ook andere elementen, zoals het managen van je guild en resources, en vergeet vooral niet van het normale leven te genieten! Misschien vind je zelfs nog wel wat romantiek onder de vele personages…