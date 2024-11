Nostalgie! RollerCoaster Tycoon Classic komt naar de Switch

RollerCoaster Tycoon is een franchise die niet is weg te denken uit de gamewereld. Hoewel de pretparkbouwer tegenwoordig wordt overschaduwd door concurrent Planet Coaster, heeft RollerCoaster Tycoon onmiskenbaar zijn voetafdruk achtergelaten op het genre. En binnenkort kunnen we allemaal terugkeren naar waar het allemaal begon. Op 5 december komt RollerCoaster Tycoon Classic naar de Switch. Da’s nog eens een leuk Sinterklaascadeautje!

RollerCoaster Tycoon Classic neemt ons mee terug in de tijd. De game is namelijk een soort combinatie tussen de eerste twee games uit de reeks, inclusief uitbreidingen, en brengt dat nostalgisch gevoel weer helemaal terug. Hij is inmiddels al jaren speelbaar op pc en mobiele apparaten, en nu wordt eindelijk de Nintendo Switch aan dit arsenaal toegevoegd. Benieuwd hoe RCT Classic eruit ziet? Vanzelfsprekend hebben we een trailer voor je:

RollerCoaster Tycoon Classic is alvast te pre-orderen. De game gaat € 24,99 kosten.

Wil je meer RollerCoaster Tycoon? Sinds afgelopen jaar is ook RollerCoaster Tycoon Adventure Deluxe verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Ook deze game zet volledig in op nostalgie, maar houdt het desondanks wel modern. Tijd om een pretpark te bouwen!