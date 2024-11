Switch-versie Amber Isle vertraagd naar februari

Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat Amber Isle een Switch-versie kreeg. In deze gezellige shop-management sim staan dino’s centraal; niet alleen is het dorp waar je gaat wonen bevolkt met allerlei dino’s uit verschillende tijdsperiodes, je speelt er zelf ook één! Hoewel zo’n cozy game ideaal lijkt voor de Switch heeft Team 17 wat moeite om de game daar te krijgen, en is hij het afgelopen jaar verschillende keren vertraagd. De laatste releasedatum stond op 21 november, maar ook deze datum gaat het helaas niet halen. Team 17 heeft daarover het volgende te zeggen:

Hey folks! We know you have been patiently waiting for Amber Isle’s Nintendo Switch release, but we’re very sorry to announce that we will be increasing the delay on our Switch port until February 2025.

Seeing the excitement around the Switch launch has made this a really difficult decision. Our team has been working to iron out the bugs from our Steam release whilst making incredible strides to get our Switch version to a high standard of performance, but the island needs a little more prep time before we’re ready to open our ports and have you come ashore!

At launch in February 2025, our Nintendo Switch version will include all previous patches and updates from the Steam version! Additionally, for those who don’t wish to wait but are able to play Amber Isle on Steam, we’re a part of the Team17 Fall Savings and Steam Autumn Sale so you can pick up Amber Isle at a discounted price.

Our community has been incredibly kind and patient with us regarding our delays and bugs, and we’d sincerely like to thank you all for your understanding. Overall, we would hate to disappoint you with your first Switch experience of Amber Isle featuring performance issues, rather than being all about meeting our friendly dinos! The extra time will be used to polish the Switch port to put out the highest-quality version of the game on this platform in February 2025. Thank you and see you soon!