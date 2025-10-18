Guitar Life komt naar het westen op Nintendo Switch met volledige Engelse ondersteuning

Na zijn debuut in Japan verschijnt Guitar Life op 15 december 2025 eindelijk in het westen op Nintendo Switch. De game ondersteunt volledig Engels en is bedoeld om je te leren gitaarspelen terwijl je speelt.

Guitar Life wordt geleverd met een speciale HORI-gitaarcontroller die is ontworpen voor de Switch. De controller lijkt op een echte gitaar, heeft drukgevoelige snaren en wordt geleverd met een plectrum voor een realistische speelervaring. Met interactieve lessen leer je populaire nummers, oefen je akkoorden en verbeter je je vaardigheden. Je voortgang wordt bijgehouden zodat je kunt zien waar je nog aan kunt werken en je rang in de game kunt verhogen. De game biedt verschillende speelmodi, waaronder een lesmodus met je mascotte instructeur Horichi, een vrije speelmodus, muzikale optredens met bekende nummers zoals Sweet Home Alabama en Born to Be Wild, en oefeningen zoals Chord Run en Rhythm Riff om je gitaarvaardigheden te versterken.

