Squirrel with a Gun verschijnt op 18 november voor de Nintendo Switch 2

Squirrel with a Gun verschijnt op 18 november voor de Nintendo Switch en brengt zijn unieke mix van chaos, humor en actie naar de handheldconsole van Nintendo. De game werd eerder uitgebracht op pc, PlayStation 5 en Xbox Series, en komt nu eindelijk naar de Switch.

In Squirrel with a Gun speel je als een eekhoorn die zoals de titel al verraadt gewapend is met een pistool. Wat begint als een komisch uitgangspunt, verandert al snel in een sandbox vol doldwaze situaties. Je kunt rondrennen, springen, chaos veroorzaken en zelfs Agents ontwijken die je proberen te vangen. Dankzij de recoil van je wapen kun je jezelf door de lucht lanceren, wat zorgt voor hilarische momenten. De Switch versie bevat alle eerder uitgebrachte updates en verbeteringen. Verwacht bizarre puzzels, physics grappen en genoeg vrijheid om volledig los te gaan.

Ben jij klaar om als gewapende eekhoorn de wereld op stelten te zetten? Laat het weten in de reacties en bekijk hier de trailer!