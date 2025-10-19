[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 43

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.
Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!
Plants VS Zombies: Replanted [S1 & S2]
Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 23 oktober
Plants Vs Zombies is een bekende franchise die al een behoorlijke tijd mee gaat. De originele game verscheen in 2009 al voor de PC en de MAC. Sindsdien zijn er velen delen en spin-offs in deze populaire franchise verschenen. In Plants vs. Zombies: Replanted keer de klassieker terug, maar dan groter, kleurrijker en gekker dan ooit tevoren! Dat betekent dat spelers opnieuw kunnen genieten van de welbekende achtertuingevechten, maar dan met nieuwe levels, verrassende wendingen en zelfs dingen over de franchisegeschiedenis. Tevens is er nu een lokale coöpstand aanwezig zodat je samen met een vriend jullie achtertuin kunnen verdedigen, want daar draait deze game nou eenmaal om. Verder zijn de klassieke minigames, waaronder Wall-Nut Bowling, natuurlijk ook weer aanwezig. Dus, ben jij er klaar voor om die zombies een lesje te leren?
Persona 3 Reload [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 23 oktober
Persona 3 Reload is een Remake van Persona 3, een game die oorspronkelijk in 2006 op de Playstation 2 verscheen. De game is sindsdien meerdere keren geüpdatet voor nieuwe consoles, maar met de Reload versie is de game pas echt klaar gemaakt voor een nieuwe generatie. De game heeft nieuwe graphics en nieuwe gameplay gekregen, die trouw blijft aan het origineel, maar in concept meer aan Persona 5 doet denken.
In Persona 3 Reload speel je een middelbare scholier die terugkeert naar zijn geboortestad Tatsumi Port Island. Daar ontdek je dat er een verborgen uur, de Dark Hour bestaat, waarin monsters genaamd Schaduwen de wereld overnemen. Daarom sluit je je aan bij de Specialized Extracurricular Execution Squad, een groep die vecht tegen deze Schaduwen. Het is aan jou om de mysteries van het Donkere Uur te ontrafelen. Maar je bent ook gewoon een scholier, dus overdag ga je naar school en heb je sociale interactie met medestudenten. Hierdoor wordt je ’s nachts sterker.
PowerWash Simulator 2 [Switch 2]
Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 23 oktober
In PowerWash Simulator 2 mag je opnieuw jouw hogedrukspuit uit de kast halen. Met dit gereedschap spuit je elk laatste stukje stof, modder en vuil weg om de plek Muckingham weer te laten stralen. Uiteraard staat er weer een nieuwe campagne op je te wachten, waar je locaties als Sponge Valley, Power Falls en Lubri City mag bezoeken. Mocht je het schoonmaken in je eentje niet zien zitten, dan kunnen vrienden je gelukkig te hulp schieten. Gaat het jou lukken om alles er spic en span uit te laten zien?
Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 oktober
- 20 oktober – ILA: A Frosty Guide
- 20 oktober – Sub-Structure 17
- 21 oktober – OFC: Ultimate Fighting Club
- 21 oktober – SEDAP! A Culinary Adventure
- 22 oktober – Quit Today
- 22 oktober – Murder INC
- 22 oktober – Redex
- 22 oktober – Merge Match March
- 22 oktober – Steampunch: Lost Tombs
- 23 oktober – Dreamed Away
- 23 oktober – FULL METAL SCHOOLGIRL
- 23 oktober – FULL METAL SCHOOLGIRL Deluxe Edition
- 23 oktober – Sports Camp: A 35-Game Adventure
- 23 oktober – Sports Camp: A 35-Game Adventure Deluxe Edition
- 23 oktober – Becastled
- 23 oktober – Windborn: Echoes of the Night
- 23 oktober – Bananitro
- 23 oktober – Claim the Forest
- 23 oktober – INC: The Beginning
- 23 oktober – Shroomtopia
- 23 oktober – Double Dragon Revive
- 23 oktober – Double Dragon revive Deluxe Edition
- 23 oktober – Reus 2
- 23 oktober – Tayutama: It’s Happy Days
- 23 oktober – Cave of Illusions: Twistyland
- 23 oktober – Gnomdom
- 23 oktober – The Quarantine Sector
- 23 oktober – Gruniożerca Trilogy
- 23 oktober – Udon! Road to Mastery
- 23 oktober – Death Frame
- 23 oktober – Unfair Rampage: Knightfall
- 23 oktober – Sushi for Robot
- 24 oktober – Acre Crisis
- 24 oktober – Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed
- 24 oktober – Mannequin Mayhem – Physics Ragdoll Shooter
- 24 oktober – Once upon a Katamari
- 24 oktober – Once upon a Katamari King of All Sounds Edition
- 24 oktober – How Wheels Let’s Race Ultimate Speed
- 24 oktober – Dora Rainfores Rescue
- 24 oktober – Pacify
- 24 oktober – Run Chicken, Run!
- 24 oktober – Cora Lina
- 24 oktober – Chicken Run: Eggstraction
- 24 oktober – Lost Howl
Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.