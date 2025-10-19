[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 43

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de releases van aankomende week op de Nintendo Switch en Nintendo Switch 2 voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid spellen kiezen we vervolgens een paar die ons oog pakken, welke je uiteraard hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Dan vind je onderaan dit artikel een overzicht van alle games die volgende week verschijnen.

Plants VS Zombies: Replanted [S1 & S2]

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99 – 23 oktober

Plants Vs Zombies is een bekende franchise die al een behoorlijke tijd mee gaat. De originele game verscheen in 2009 al voor de PC en de MAC. Sindsdien zijn er velen delen en spin-offs in deze populaire franchise verschenen. In Plants vs. Zombies: Replanted keer de klassieker terug, maar dan groter, kleurrijker en gekker dan ooit tevoren! Dat betekent dat spelers opnieuw kunnen genieten van de welbekende achtertuingevechten, maar dan met nieuwe levels, verrassende wendingen en zelfs dingen over de franchisegeschiedenis. Tevens is er nu een lokale coöpstand aanwezig zodat je samen met een vriend jullie achtertuin kunnen verdedigen, want daar draait deze game nou eenmaal om. Verder zijn de klassieke minigames, waaronder Wall-Nut Bowling, natuurlijk ook weer aanwezig. Dus, ben jij er klaar voor om die zombies een lesje te leren?

Persona 3 Reload [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99 – 23 oktober

Persona 3 Reload is een Remake van Persona 3, een game die oorspronkelijk in 2006 op de Playstation 2 verscheen. De game is sindsdien meerdere keren geüpdatet voor nieuwe consoles, maar met de Reload versie is de game pas echt klaar gemaakt voor een nieuwe generatie. De game heeft nieuwe graphics en nieuwe gameplay gekregen, die trouw blijft aan het origineel, maar in concept meer aan Persona 5 doet denken.

In Persona 3 Reload speel je een middelbare scholier die terugkeert naar zijn geboortestad Tatsumi Port Island. Daar ontdek je dat er een verborgen uur, de Dark Hour bestaat, waarin monsters genaamd Schaduwen de wereld overnemen. Daarom sluit je je aan bij de Specialized Extracurricular Execution Squad, een groep die vecht tegen deze Schaduwen. Het is aan jou om de mysteries van het Donkere Uur te ontrafelen. Maar je bent ook gewoon een scholier, dus overdag ga je naar school en heb je sociale interactie met medestudenten. Hierdoor wordt je ’s nachts sterker.

PowerWash Simulator 2 [Switch 2]

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99 – 23 oktober

In PowerWash Simulator 2 mag je opnieuw jouw hogedrukspuit uit de kast halen. Met dit gereedschap spuit je elk laatste stukje stof, modder en vuil weg om de plek Muckingham weer te laten stralen. Uiteraard staat er weer een nieuwe campagne op je te wachten, waar je locaties als Sponge Valley, Power Falls en Lubri City mag bezoeken. Mocht je het schoonmaken in je eentje niet zien zitten, dan kunnen vrienden je gelukkig te hulp schieten. Gaat het jou lukken om alles er spic en span uit te laten zien?

Wat verder verschijnt in de week van 20 tot en met 26 oktober

20 oktober – ILA: A Frosty Guide

20 oktober – Sub-Structure 17

21 oktober – OFC: Ultimate Fighting Club

21 oktober – SEDAP! A Culinary Adventure

22 oktober – Quit Today

22 oktober – Murder INC

22 oktober – Redex

22 oktober – Merge Match March

22 oktober – Steampunch: Lost Tombs

23 oktober – Dreamed Away

23 oktober – FULL METAL SCHOOLGIRL

23 oktober – FULL METAL SCHOOLGIRL Deluxe Edition

23 oktober – Sports Camp: A 35-Game Adventure

23 oktober – Sports Camp: A 35-Game Adventure Deluxe Edition

23 oktober – Becastled

23 oktober – Windborn: Echoes of the Night

23 oktober – Bananitro

23 oktober – Claim the Forest

23 oktober – INC: The Beginning

23 oktober – Shroomtopia

23 oktober – Double Dragon Revive

23 oktober – Double Dragon revive Deluxe Edition

23 oktober – Reus 2

23 oktober – Tayutama: It’s Happy Days

23 oktober – Cave of Illusions: Twistyland

23 oktober – Gnomdom

23 oktober – The Quarantine Sector

23 oktober – Gruniożerca Trilogy

23 oktober – Udon! Road to Mastery

23 oktober – Death Frame

23 oktober – Unfair Rampage: Knightfall

23 oktober – Sushi for Robot

24 oktober – Acre Crisis

24 oktober – Hot Wheels Let’s Race: Ultimate Speed

24 oktober – Mannequin Mayhem – Physics Ragdoll Shooter

24 oktober – Once upon a Katamari

24 oktober – Once upon a Katamari King of All Sounds Edition

24 oktober – How Wheels Let’s Race Ultimate Speed

24 oktober – Dora Rainfores Rescue

24 oktober – Pacify

24 oktober – Run Chicken, Run!

24 oktober – Cora Lina

24 oktober – Chicken Run: Eggstraction

24 oktober – Lost Howl

