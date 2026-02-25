Tangle & Whisper worden vandaag toegevoegd aan Sonic Racing: CrossWorlds

Sinds de release van Sonic Racing: CrossWorlds breidt SEGA het aanbod aan personages uit met allerlei betaalde DLC en gratis updates. Begin dit jaar was daar de betaalde PAC-MAN-uitbreiding en twee weken geleden verscheen de vijfde gratis update met de komst van AiAi als bestuurder. Toen wisten we al dat na AiAi het duo Tangle en Whisper, uit de Sonic the Hedgehog IDW-strips, later deze maand ook als gratis personage-update zou worden toegevoegd. En tadaa, via X wordt nu onthuld dat we Tangle en Whisper vandaag al kunnen verwelkomen! Het duo neemt ook hun eigen evenement mee. Dit in-game ‘Tangle & Whisper Festival’ duurt van 26 februari tot 1 maart.

The free Tangle & Whisper update is coming February 25th!



A Tangle & Whisper Festival is also coming February 26th from 7PM ET – March 1 6:59PM ET!



Please note that World Match will not be available during the Festival. pic.twitter.com/tGoclR3uDb — Sonic Racing: CrossWorlds (@RaceCrossWorlds) February 24, 2026

Sonic Racing: CrossWorlds

In Sonic Racing: CrossWorlds race je over land en zee, door de lucht en zelfs in de ruimte. Wat deze titel zo bijzonder maakt is de mogelijkheid om tijdens het rijden te wisselen tussen dimensies. Daardoor kan er na elke bocht en hoek iets nieuws op je te wachten staan. In totaal zijn er 24 circuits aanwezig en kun je naar 15 CrossWorlds warpen middels Travel Rings. Uiteraard zijn er ook uit meer dan genoeg voertuigen en personages te kiezen. Bovendien worden er na de release nog steeds bestuurders en voertuigen toegevoegd. Mocht je het totale overzicht van (aankomende) bestuurders eens willen bekijken, check dan de officiële SEGA-website! En oh ja, op 26 maart 2026 komt eindelijk de fysieke Switch 2-versie uit.