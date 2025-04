Tony Hawk skatet deze zomer naar de Switch 2

Voor gamers die in de beginjaren van deze eeuw actief waren en in de puberteit zaten, zal tijdens zijn middelbare schoolperiode zelf op een skateboard hebben gestaan of menig uren hebben besteed aan Tony Hawk’s Pro Skater (THPS). Onlangs werd voor de Nintendo Switch de remake van THPS 3 en THPS 4 aangekondigd. Deze games worden in een bundel uitgebracht en worden volledig opgepoetst, met additie van nieuwe materiaal waaronder nieuwe skaters, pittigere trucs, nieuwe muziek én voor het eerst in tien jaar gloednieuwe parken! Bovendien zal deze nieuwe versie ook cross-platform online multiplayer krijgen.

Alhoewel eerder werd aangekondigd dat Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 op 11 juni wordt uitgebracht voor de Nintendo Switch, werd tijdens de Nintendo Switch 2 Direct onthuld dat deze game eveneens naar de nieuwe hardware van Nintendo gaat komen. Het is nog onduidelijk in hoeverre dit een simultaan release zal zijn, maar het is zeker dat deze game in de zomer van dit jaar naar de Nintendo Switch komt grinden. Ga jij jouw middelbare schoolperiode opnieuw beleven of ga jij voor het eerst op een skateboard staan? Laat het ons hieronder weten!