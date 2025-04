Hogwarts Legacy komt op 5 juni naar de Nintendo Switch 2

Het kan je eigenlijk niet ontgaan zijn dat vanmiddag de Nintendo Direct rondom de Nintendo Switch 2 plaatsvond. Daarin maakte we kennis met de spelcomputer zelf, liet Nintendo zien welke games hun in petto hebben en mochten ook andere ontwikkelaars hun games tonen. Eén van die spellen was Hogwarts Legacy. Het spel was al voor de originele Switch verschenen, maar komt nu met een handjevol verbeteringen ook naar Nintendo’s nieuwste hybride console.

Qua verbeteringen kun je denken aan betere graphics en naadloze overgangen. Uiteraard mag de muisbesturing, die mogelijk wordt gemaakt door de gloednieuwe Joy-Con-controllers, ook niet ontbreken. Door deze manieren van spelen kun je je als nooit tevoren helemaal onderdompelen in de tovenaarswereld! Net als een aantal andere titels, verschijnt ook Hogwarts Legacy op dezelfde datum als dat de Switch 2 in de winkels ligt: donderdag 5 juni.

Hogwarts Legacy speelt zich af rond het jaar 1800, ongeveer 200 jaar voordat Harry Potter Zweinstein betrad. In deze game kun je allerlei bekende gebieden als Zweinstein, Zweinsveld en het Verboden Bos ontdekken, maar natuurlijk ook de volledige Zweinstein-ervaring beleven. Je dient een huis te kiezen, kunt Fabeldieren verzorgen en je kunt lessen volgen van bekende en onbekende tovenaars. Daarnaast is het aan jou om de Wizarding World te redden van onder andere trollen, duistere tovenaars en goblins.

Ben je benieuwd geworden hoe Hogwarts Legacy er op de Nintendo Switch 2 uitziet? Neem dan een kijkje naar onderstaande video!