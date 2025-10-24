Verkoopcijfers eerste week van Pokémon Legends Z-A zijn binnen

Trainers van over de hele wereld kunnen inmiddels al een week lang aan de slag met Pokémon Legends Z-A. Het spel staat dus nog vers op iedereens geheugen, maar desondanks vliegt de game als warme broodjes over de toonbank. The Pokémon Company heeft namelijk de verkoopcijfers naar buiten gebracht en daaruit blijkt dat deze titel in zeven dagen al maar liefst 5.8 miljoen keer verkocht is! Het gaat hier trouwens om cijfers van alle landen bij elkaar en zowel de fysieke als digitale kopieën.

Verder zijn er ook nog andere leuke details gedeeld door het bedrijf. Ongeveer de helft van de verkochte kopieën zijn immers die van de Nintendo Switch 2 Edition. Daarbij hebben gamers uit Japan trouwens goed bijgedragen aan de verkoopcijfers, aangezien mensen uit het land in Oost-Azië het spel maar liefst 1.5 miljoen keer gekocht heeft.

Twijfel jij momenteel nog of Pokémon Legends Z-A iets voor jou is? Lees dan hier onze uitgebreide review terug en kom erachter!