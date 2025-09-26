Hades-ontwikkelaar Supergiant Games geeft aan dat ze hun “volgende move” gaan plannen

Wanneer we allemaal dachten dat Clair Obscur: Expedition 33 er dit jaar vandoor zou gaan als de best beoordeelde (originele) game van 2025 wist Supergiant games daar met Hades 2 gisteravond toch nog een magisch stokje voor te steken. Want Hades II is op dit moment met een gemiddelde score van 94 de best beoordeelde game van 2025 op Metacritic en maakt grote kans om die felbegeerde Game of the Year award mee naar huis te nemen later dit jaar. Wij hebben de game eerder dit jaar op de Gamescom ook al even gespeeld en waren er ook erg over te spreken!

PC-spelers die de game eerder al konden spelen in early acces hebben nu een bericht van de ontwikkelaar ontvangen tijdens het opstarten van de game. Supergiant geeft daarin aan dat ze nu een tijdje: “terugkeren naar de schaduwen en hun volgende move plannen”. Wat die volgende move gaat zijn is nog maar de vraag. We kunnen in ieder geval wel stellen dat de verwachtingen nu hoger zijn dan ooit te voren. Lees hieronder complete quote van de ontwikkelaar:

“The conclusion of Early Access also means we expect to wind down on updates to Hades II once we ensure our launch is as problem-free as possible. Then, we’ll return to shadows for a while and plan our next move.”

Hades II is nu beschikbaar in de eShop en krijgt op 20 november ook nog een fysieke release. Wat hoop jij van de volgende game van Supergiant? Ben jij wel te porren voor een hades III of heb je liever dat ze met een nieuwe IP komen? laat het weten in de reacties!