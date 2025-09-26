Wave 2 met afbeeldingsstukjes van Donkey Kong Bananza-DLC beschikbaar

Regelmatig brengt Nintendo nieuwe sets aan afbeeldingsstukjes uit voor profielafbeeldingen. Deze stukjes kunnen leden van Nintendo Switch Online kopen met platina punten. De bedoeling is dat leden zelf een profielafbeelding samenstellen met de stukjes die ze hebben gekocht. De stukjes moeten altijd van dezelfde reeks zijn, want je kan niet verschillende reeksen combineren. Vorige week kwam de eerste wave uit met stukjes van Donkey Kong Bananza: DK Island & Emerald Rush. Deze DLC bracht Nintendo recent uit voor Donkey Kong Bananza. Onze review van de DLC kan je hier lezen.

Vandaag is de tweede wave uitgebracht. Deze afbeeldingsstukjes zijn voor een week te krijgen in de Nintendo Switch Online-app. Daarna zal de derde wave verschijnen en nog een week later de laatste wave. Dat betekent dat je niet veel tijd hebt om ze te bemachtigen.

Ga jij ze allemaal binnenhalen? Laat het ons weten in de reacties!