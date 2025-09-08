[Preview] Hades II – Een heerlijk vervolg

Een paar jaar geleden kondigde Supergiant Games het vervolg op de roguelike actiegame Hades aan. In Hades II bouwt de studio voort op het succes van het origineel, waarin je het strijdtoneel van de Griekse mythologie betrad en talloze mythische wezens ontmoette. Dit keer speel je als Melinoë, prinses van de onderwereld, die de strijd aangaat met de meedogenloze titaan Kronos. Wordt dit opnieuw een epos dat je hart sneller doet kloppen? Je leest het in onze preview van Hades II.

Griekse roots met een Duitse presentatie

Hoewel Hades II al geruime tijd in early access speelbaar is op pc, is er nog steeds geen officiële releasedatum bekend. Toch lijkt een definitieve lancering dichterbij dan ooit. Tijdens gamescom 2025 was de game namelijk te spelen op de Nintendo Switch 2. Opvallend genoeg kreeg de titel wel een plek binnen de Nintendo-booth, maar was het even zoeken naar de juiste spot. Het ging om een zeer kleine stands, waar bezoekers onbeperkt in handheldstijl konden spelen in sessies van ongeveer vijftien minuten. Er zat echter één addertje onder het gras: de demo was volledig in het Duits, waardoor dialogen en aanwijzingen lastig te volgen waren.

Feest der herkenning

Omdat de game uitsluitend in het Duits speelbaar was, had ik moeite om echt in de sfeer te komen. Toch werd al snel duidelijk dat fans van het origineel veel momenten van herkenning zullen ervaren. Als Melinoë doorloop je diverse kamers waar mythologische wezens je opwachten en er alles aan doen om je doorreis te verhinderen. Hoe verder je komt, hoe zwaarder de uitdaging: vijanden worden sterker en vallen je in grotere aantallen aan. Na iedere nederlaag begin je weer van voren af aan, maar elke poging voelt fris en onvoorspelbaar. Dat komt doordat de kamers niet identiek zijn aan je vorige route, waardoor je gaandeweg steeds meer grip krijgt op de mechanieken en je tactieken kunt verfijnen.

Overwinningen worden bovendien beloond met keuzes tussen verschillende items en aanvalsmogelijkheden, vaak met duidelijke verwijzingen naar de Griekse mythologie. Doordat mijn kennis van het Duits beperkt is, ontging het me echter vaak welke keuzes ik precies maakte. Het meest opvallende verschil met het origineel is dat Melinoë voornamelijk gebruikmaakt van magie. Waar Zagreus vooral aangewezen was op close-combat, vecht je ditmaal vooral op afstand. In hoeverre dit in de loop van de game zo blijft en voldoende vernieuwing brengt, moet nog blijken, maar het dwingt je in ieder geval tot een andere aanpak dan je gewend bent.

Zo goed als af?

Omdat ik de game uitsluitend in handheldstijl heb kunnen proberen, kan ik niet beoordelen hoe deze er in tv-stijl uitziet. Eerlijk gezegd is dat ook geen moment door mijn hoofd geschoten. De game speelt namelijk zo vloeiend in handheld dat dit op geen enkele manier als een beperking voelt. Integendeel: de HD-capaciteiten van de Switch 2 worden optimaal benut, waardoor het geheel er strak en indrukwekkend uitziet.

Dat gaf mij bovendien het gevoel dat de game al bijna af is, waardoor de vraag rijst wanneer de officiële release volgt. Voorlopig blijft dat nog onduidelijk, maar een aankondiging lijkt niet ver weg. Eén ding is zeker: ik ben er helemaal klaar voor.