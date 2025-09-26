Sonic Team geeft aan dat ze spelers met de volgende Sonic-game een “nieuwe ervaring” willen bieden

Sonic Team CEO: Takashi Iizuka, heeft onlangs gesproken over de toekomst van de Sonic-franchise. Tijdens een gesprek met de BBC liet hij weten dat er momenteel wordt gewerkt aan een nieuwe hoofdgame binnen de reeks. In het gesprek werd er eerst ingegaan op plannen om de populaire Sonic Adventure-spellen van de Dreamcast opnieuw te remaken, Iizuka reageerde hierop met dat dit niet de focus is van het team. In plaats van tijd en energie te steken in een remake, richt Sonic Team zich liever op het ontwikkelen van een geheel nieuw avontuur.

Hij zegt tijdens het interview vervolgens het volgende: “In plaats van al die tijd en energie te besteden aan het opnieuw maken van een spel dat mensen al kennen, kunnen we beter een volledig nieuw spel ontwikkelen. Ik denk dat het team er vooral in geïnteresseerd is om diezelfde hoeveelheid tijd, energie en inzet te gebruiken om de spelers echt een nieuwe ervaring te bieden.”

Wat die nieuwe ervaring dan precies moet worden liet hij vervolgens niet weten. Wat zou Sonic Team momenteel nog met Sonic kunnen doen om de franchise een fris gevoel te geven? Heb jij een goed idee? Laat het weten in de reacties!