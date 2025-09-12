Hades II verschijnt deze maand nog

Fans van Hades hadden na het uitspelen van dit Grieks mythologische avontuur een bittere pil te verduren. Studio Supergiant Games had namelijk nog nooit in zijn bestaan een vervolg gemaakt. Maar snel bleek Hades een uitzondering en werd Hades II aangekondigd. Met deze keer in de hoofdrol heks Melinoë, zus van hoofdpersonage Zagreus uit de eerste game. Dat dit nu al een succesverhaal lijkt te worden, zie je onder meer in de previews die we op Gamescom en in Parijs hebben gehad!

De trailer van de roguelike-dungeoncrawler windt er geen doekjes om. In de herkenbare tekenstijl en muziek die bijna nostalgisch voelt, krijgen we te horen wat er op het spel staat. Op Olympus ligt namelijk oorlog op de loer, terwijl in de onderwereld een mogelijk nog grotere dreiging sluimert. Net als haar broer heeft Melinoë een uitgebreid wapenarsenaal om deze problemen doeltreffend aan te pakken. Voorbeelden zijn de Sister Blades, de Moonstone Axe en de Witch’s Staff. Ongetwijfeld zit er iets tussen wat bij jouw speelstijl past! Maar ook magische krachten zoals Binding Circles kunnen je een handige voorsprong geven. Uiteraard zullen ook in dit deel de goden van Olympus je zegenen met talenten en vaardigheden, dus je staat er niet alleen voor.

Voor de Switch 2-bezitters is er nog meer goed nieuws. Als je Hades II in tv-stijl speelt, kun je genieten van tot wel 120 fps! Perfect voor de chaotische en actievolle gevechten.Hades II zal 25 september digitaal verschijnen voor zowel de Switch als de Switch 2. Voor fysieke uitgaves zul je nog even moeten wachten tot 20 november.