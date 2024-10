[Review] Virche Evermore -EpiC: Lycoris- – Nog meer pijn

Na de succesvolle westerse release van Virche Evermore -ErroR: Salvation- konden fans niet wachten op de fandisk. Weliswaar was het eerst nog de vraag of deze wel een westerse release zou krijgen, maar Aksys Games verloste de fans snel uit hun lijden. Virche Evermore -EpiC: Lycoris- maakt op 7 november 2024 zijn opwachting in het Westen. Dan kunnen otome-liefhebbers ontdekken hoe het nu gaat met Ceres en of er eindelijk ruimte is voor wat meer romantiek. Of de Virche Evermore -EpiC: Lycoris- een aanrader is, lees je in onze review!

Let op! Deze game is een vervolg op -ErroR: Salvation-, dat houdt in dat verondersteld wordt dat je die game hebt gespeeld. Het is onmogelijk om spoilers van die game te vermijden, wanneer je praat over -EpiC: Lycoris-. Heb je de vorige game nog niet gespeeld, dan kan je deze review beter overslaan tot je die game hebt gespeeld. In de tussentijd kan je wel onze review van -ErroR: Salvation- lezen om een beeld te krijgen van deze games. Wat ik wel kan verklappen over -EpiC: Lycoris- is dat deze fandisk nuttig is om te spelen na de vorige game en dat het eigenlijk meer van hetzelfde is met net wat meer achtergrondinformatie.

Kan het nog meer pijn doen?

Ik heb haast nog nooit zoveel pijn gevoeld als in -ErroR: Salvation-. Denk je dat het eindelijk goed gaat aflopen met Ceres en dan zit er weer een kink in de kabel. De pijn die je voelde door al die Despair Ends verplicht te moeten spelen zit in mijn geheugen gegrift. Hoewel de Salvation Ends iets aan verlichting brachten, bleef het tragisch. Dat gelukkige einde wat ik Ceres zo gunde, bleef helaas ver uit het zicht. Normaal gesproken brengen fandisks die o zo gewenste romantiek en daarom had ik mijn hoop gevestigd op Virche Evermore -EpiC: Lycoris-.

Omdat Virche Evermore -EpiC: Lycoris- een fandisk betreft en geen sequel, bestaat het voornamelijk uit de verschillende soorten verhalen die volgen op -ErroR: Salvation-. Verwacht dus niet opeens een gloednieuw verhaal, want dat vind je hier niet. Wat je hier wel vindt, dat lees je hieronder waarin ik ze elk afzonderlijk bespreek.

Side Story -Interlude-

In Side Story -Interlude- tref je talloze korte verhaaltjes aan en deze kan je zien als een soort extraatje. Als ze er niet bij hadden gezeten, dan had je ze ook niet gemist. Maar wie zegt er nou nee tegen wat extra tijd met deze personages. De kwaliteit van de scènes is wat wisselvallig. De een is interessanter dan de ander. Ik raad het aan om ze niet allemaal achter elkaar te spelen, want dan raak je er snel op uitgekeken. Het leukste voor mij was het om af en toe een kort verhaaltje tussendoor te doen en het zo met de langere verhalen af te wisselen.

Side End -Encore-

Mocht je de eindes van de routes in -ErroR: Salvation- niet goed genoeg vinden, dan geeft Side End -Encore- je wat alternatieve eindes. Deze brengen de nodige tranen en laten je opnieuw de gevreesde wanhoop voelen. Opnieuw trok de route van Mathis mij het meest. Het is pijnlijk en je ziet gewoon de verwarring en pijn bij Ceres, maar tegelijkertijd ook bij Mathis. Dat is gewoon niet hoe hij is denk je al snel en dat wordt dan verder uitgewerkt tot een -voor mij dan- mooie route. De andere mannen hebben zo ook elk een alternatieve route die de moeite waard zijn.

Virche de la Code -Émotion-

De hoofdmoot van -EpiC: Lycoris- is wat mij betreft Virche de la Code -Émotion-. Dit zijn de vervolgen van het verhaal op de Salvation en Despair Ends. Hier ontdek je of Ceres eindelijk het geluk heeft weten te vinden. Het geluk wat ze in -ErroR: Salvation- zo heeft gemist. En eindelijk komt er ook wat goeds aan voor Ceres. Zeker nu het probleem met het gif opgelost lijkt te zijn, is er wat meer ruimte voor romantiek en geluk. Persoonlijk heb ik ontzettend genoten van al deze verhalen. Zelfs degene die volgen op de Despair Ends.

Tradition -Drifter-

In Tradition -Drifter- kan je het verhaal van de Drifter ontdekken. Dit geeft net een beetje extra achtergrondinformatie, wat dan weer het verhaal van -ErroR: Salvation- ten goede komt. Heel veel meer kan ik er niet over zeggen zonder dingen te verklappen, maar ik kan dit soort verhalen enorm waarderen. Zo worden bepaalde dingen die je mogelijk miste in het vorige deel aangepakt.

Virche du Salut -Ankou-

Een echte route had Ankou niet in -ErroR: Salvation-. Gelukkig wordt dat in -EpiC: Lycoris rechtgezet met Virche du Salut -Ankou-. Eindelijk krijgt hij ook zijn moment in de spotlight. We weten allemaal dat hij ontzettend veel heeft doorstaan om Ceres te redden. Het is daarom dan ontzettend gegund om Ankou nu een grote rol te geven en er is een nieuw personage in zijn route. Wat mij betreft een aanrader om te lezen! Helaas zal je wel eerste andere verhalen moeten lezen, want deze is vanaf het begin niet speelbaar.