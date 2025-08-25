Yooka-Replaylee komt naar de Switch 2

Vorig jaar zomer werd Yooka-Replaylee onthuld, een ultieme versie van het 3D-platformspel Yooka-Laylee uit 2017. Het was al bekend dat Nintendo-spelers met deze opgepoetste heruitgave aan de slag kunnen, maar op welke Nintendo-console bleef onduidelijk. Inmiddels weten we meer en is bevestigd dat Yooka-Replaylee naar de Switch 2 gaat komen. Dat is niet het enige goede nieuws, want wie graag een fysieke versie koopt zal blij zijn om te horen dat de game volledig op de cartridge komt te staan. Tot nu toe is dit een van de weinige third party-games die geen gamekeycard-versie gaat worden.

Het laatste nieuws over de remaster, of meer een definitieve remake, dateert alweer van maart dit jaar. Toen gaf Playtonic een inkijkje in de gameplay met een video op hun YouTube-kanaal. Daardoor werd duidelijk dat de opgepoetste versie gepaard gaat met meerdere verbeteringen ten opzichte van het origineel, zowel qua animaties, performance als resolutie. Er is onder andere gesleuteld aan het platformen en de uitdagingen. Ook is er een nieuwe wereldkaart toegevoegd. Zelfs de soundtrack heeft een likje verf gekregen. Mocht je meer willen weten, neem dan een kijkje op de website van de game.

Wanneer Yooka-Replaylee precies verschijnt is nog onduidelijk, al staat de release gepland voor ergens in 2025. Wie weet wordt de releasedatum bekendgemaakt op de Mix Fall Game Showcase, een online-evenement dat nieuwe en aankomende titels in de schijnwerpers zet. Playtonic liet namelijk weten dat Yooka-Replaylee daar getoond gaat worden. De showcase vindt aanstaande vrijdag (29 augustus) plaats en wordt om 18:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden (9:00 AM PT).

Kijk jij uit naar Yooka-Replaylee? Check dan de nieuwe teaser trailer hieronder!