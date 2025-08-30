[Preview] Mortal Kombat Legacy Kollection – Een ode aan de klassiekers

Tijdens gamescom had ik de kans om Mortal Kombat Legacy Kollection te spelen. In het gesprek met de developers werd meteen duidelijk dat deze collectie is gemaakt met liefde en passie voor de oudere Mortal Kombat-games. Ik moest dan ook gelijk denken aan de stiekeme speelsessie die ik in de jaren ’90 had bij een vriendje uit de straat. We waren eigenlijk veel te jong en het maakte toen ontzettend veel indruk, vooral de beroemde fatalities. Het was tijdens deze speelsessie dan ook echt een trip down memory lane.

De collectie

De Mortal Kombat Legacy Kollection is een samengestelde verzameling van de iconische vechtgames uit de vroege jaren van de serie, ontwikkeld door Digital Eclipse onderdeel van Atari. Deze collectie biedt de originele Mortal Kombat-titels die voor het eerst uitkwamen in de vroege jaren ’90, samen met extra content zoals interviews met de makers, ontwikkelmateriaal en nieuwe opties voor spelers. Zo kan je van alles aan en uitzetten om de games op jouw eigen manier te beleven, zoals een heuse fatality-training modus.

Dit maakt het voor zowel oude als nieuwe fans mogelijk om de geschiedenis van de serie opnieuw te beleven. Door de jaren heen heeft Mortal Kombat zich bewezen als een van de langstlopende en invloedrijkste vechtspellen, en deze collectie is een eerbetoon aan de oorsprong van de serie, zonder afbreuk te doen aan de klassieke gameplay die het toen zo geliefd maakte.

Voor de echte Mortal Kombat-fans

Ook al is het toegankelijk gemaakt voor nieuwe spelers, het blijft naar mijn mening toch wel iets wat voor de echte diehard fan is. Ik heb twee keer een gevecht gedaan en merkte dat het ontzettend wennen is om terug in de tijd te gaan qua controls. De stroeve besturing van vroeger is nog steeds aanwezig en lijkt op geen enkele manier meer op de modernere Mortal Kombat-games. Het is natuurlijk ook logisch dat de controls niet zijn aangepast, maar het vereist denk ik wel aardig wat doorzettingsvermogen en geduld om de aanvallen onder de knie te krijgen.

Tot slot

Kortom, de Mortal Kombat Legacy Collectie is een must-have voor de liefhebbers van de klassieke Mortal Kombat games. Het is een nostalgische reis naar de begindagen van de franchise, maar de oudere besturing en de retro-gamingstijl maken het vooral iets voor de diehard fans die de serie in zijn puurste vorm willen ervaren. Als je de charme van de oudere titels waardeert, zul je veel plezier hebben met deze collectie.

De verwachting is dat de collectie eind dit jaar uitkomt voor de Nintendo Switch 1 & 2.