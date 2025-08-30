[Review] Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld – Dé versie om te spelen

Kirby’s avontuur gaat verder op de Switch 2. Op 28 augustus verscheen de Nintendo Switch 2 Edition van Kirby en de Vergeten Wereld, inclusief de uitbreiding De Sterrenwereld. Zoals aangekondigd hebben wij deze Switch 2-versie mogen spelen en nu is het tijd om onze ervaringen met jullie te delen. In deze review richten we ons specifiek op de upgrade en de extra Sterrenwereld-levels. Kirby en de Vergeten Wereld hebben we in 2022 immers al beoordeeld, dus lees vooral die review nog eens als je benieuwd bent naar de game zelf. We gaven het destijds een mooie 8.5. Ik citeer: ‘Kirby en de Vergeten Wereld is al met al Kirby’s grootste, mooiste én leukste avontuur tot nu toe. De overstap naar 3D pakt perfect uit‘. Maar hoe pakt de Switch 2-editie uit? Je leest het in onze review van Kirby en de Vergeten Wereld – Nintendo Switch 2 Edition + De Sterrenwereld!

Wat voegt de Switch 2-editie toe?

De Switch 2-versie belooft ten opzichte van het origineel een verbetering van de graphics en de framerate. Ook kan onze roze vriend door drie nieuwe Mondvol-vormen veranderen in een springveer, tandwiel en een reclamebord. Daarnaast is aan deze upgrade een gloednieuw verhaal toegevoegd: De Sterrenwereld. Door de inslag van een reusachtige meteoor ontstaan er nieuwe levels – zogenaamde Sterrielevels. De grote vraag is natuurlijk of dit alles de moeite waard is.

Mooier, stabieler en sneller

Bij het opstarten van de Switch 2-versie vallen de visuals direct op: de felle kleuren spatten van het scherm. Dat beloofde meteen al veel goeds. Ik heb de game zowel in handheld als gedockt gespeeld en op beide manieren is de grafische upgrade duidelijk zichtbaar. De Switch 1-versie oogt net wat doffer en korreliger als je het vergelijkt met de Switch 2-editie. In onze oorspronkelijke review schreven we al hoe mooi Kirby eruitzag, maar de Switch 2-versie doet daar echt een schep bovenop. Werelden zijn nog scherper en gedetailleerder. Alles sprankelt je werkelijk tegemoet. Ik kan niet anders zeggen dan dat het genieten is van hoe de game er in de verbeterde versie uitziet.

Naast de verbeterde graphics is ook de framerate aangepast. De Switch 2-versie loopt op 60 fps in tegenstelling tot de 30 fps in de originele game. Bij de Switch 1-versie van de game was dit een van de weinige punten van kritiek, omdat het net voor een wat minder soepele speelervaring zorgde. Gelukkig is dat met de Switch 2-versie verleden tijd, want de game loopt werkelijk als een zonnetje. Zelfs in drukke omgevingen heeft de Switch 2 er geen enkele moeite mee en speelt de game soepel. Ik ben dan ook geen enkele hapering tegengekomen.

Dan nog een laatste verbetering: de laadtijden. Die zijn met deze Switch 2-versie ook merkbaar korter. Nou moet ik zeggen dat ik me daar eerder niet aan gestoord heb, maar ik kan het nu bijna geen wachten meer noemen. Opstarten of fast-travelen naar een andere wereld, voor mijn gevoel ging het bijna instant.

De Switch 2-versie maakt daarmee de belofte qua performance-boost en graphics-upgrade dus zeker waar. Bij dit soort beoordelingen doen vergelijkingsvideo’s waarin de Switch-versie naast de Switch 2-editie wordt getoond het altijd erg goed. Wie graag zo’n video wil zien kan ik aanraden om deze video van Nintendo Life te bekijken. De vergelijking laat m.i. precies zien wat ik hierboven heb beschreven: Kirby en de Vergeten Wereld speelt mooier, stabieler en sneller dan ooit.

De Sterrenwereld

Dan naar het andere belangrijke deel van de Switch 2-versie: de uitbreiding De Sterrenwereld. Deze DLC voegt een nieuwe verhaallijn toe aan de game. Er is een enorme meteoor neergestort en Kirby wordt gevraagd om de zogenaamde Sterries die hierdoor vastzitten te redden. Met De Sterrenwereld krijg je 12 extra alternatieve levels te spelen. Ik noem het bewust alternatieve levels en geen nieuwe levels. Ze zijn namelijk gebaseerd op bestaande levels van de Vergeten Wereld. Je herspeelt van elke wereld uit de Vergeten Wereld twee levels. Dit zijn levels in Sterriestijl, de zogenaamde Sterrielevels. Voordat je denkt, wat jammer, dat klinkt wel heel makkelijk om gewoon levels te hergebruiken: de Sterrielevels voelen niet als bekende levels. In de nieuwe kristalvariant heb ik ze echt als nieuwe levels ervaren. De inslag van de meteoor maakt dat de levels er direct anders uitzien (prachtig overigens!) en er andere routes door de levels nodig zijn. Bovendien zijn door de inslag ook vijanden net wat sterker geworden. Verwacht daar overigens niet teveel van. De game blijft toegankelijk en het wordt dus nooit echt moeilijk.

Ik vind deze alternatieve levels erg creatief en heb ervan genoten. Daarbij zien ook deze levels er kristalhelder uit. De glinstering van de kristallen is prachtig. Je kan de Sterrielevels trouwens pas spelen als je van de betreffende wereld in De Vergeten Wereld de eindbaas hebt verslagen. Dus als je Kirby en de Vergeten Wereld nog nooit gespeeld hebt kun je niet direct starten met de levels uit De Sterrenwereld. Maar wanneer je bij de levels bent aanbeland ga je ook drie nieuwe mondvol-vormen tegenkomen. Ik kan niet anders zeggen dan dat die erg leuk zijn en extra variatie aanbrengen in een al niet saaie game. Met De Sterrenwereld-uitbreiding krijg je er al met al een paar uur aan speelplezier bij. En zoals we gewend zijn zul je ook deze levels moeten herspelen om alle opdrachten, verzamelvoorwerpen en Sterries te vinden. Maar in omgevingen als deze is dat totaal geen straf. Het maakt dat je nog langer kan genieten van de wonderschone visuals van de Switch 2-editie.

De moeite waard?

Dan de vraag of de Switch 2-editie de moeite waard is. Na het lezen van deze review zal het geen verrassing zijn dat ik daar alleen maar met een volmondige ja op kan antwoorden. Dit is dé manier om Kirby en de Vergeten Wereld te ervaren en dan krijg je er ook nog eens speelplezier in de vorm van De Sterrenwereld bij. Voor wie het origineel nog nooit gespeeld heeft is dit een hele makkelijke aanrader. Maar ook voor wie dat al wel gedaan heeft is de Switch 2-versie absoluut de moeite waard. Dan heb je alleen het upgradepack nodig, die je voor €19,99 in de Nintendo eShop kunt aanschaffen. Mocht je (opnieuw) met Kirby en de Vergeten Wereld aan de slag gaan, check dan ook nog even ons bericht met de actuele lijst met cadeaucodes. Tenzij je liever zelf op verkenning gaat natuurlijk. Veel speelplezier!