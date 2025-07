Openwereld-avonturenspel Hela verschijnt volgend jaar op de Nintendo Switch 2

Tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase die we vanmiddag hebben kunnen kijken werd evenals het spel Hela aangekondigd. Deze game zal ergens volgend jaar naar de Nintendo Switch 2 komen, al is nog maar de vraag wanneer dat precies gaat gebeuren. Wel kregen we de eerste beelden te zien dankzij een aankondigingstrailer, welke onderaan dit artikel te bekijken is.

Hela is een openwereldgame waarin je in de huid kruipt van een behulpzame, maar vooral dappere muis. Tijdens het 3D-avontuur gaat dit kleine knaagdiertje op zoek naar ingrediënten om magische drankjes mee te brouwen. Dit doet het beestje om een aardige heks van haar ziekte af te helpen. Het spel laat je Scandinavische landschappen verkennen en puzzels oplossen. Dit doe je echter samen met jouw kikker rugzak die je laat klimmen, trekken en in de hoogte laat zwaaien. Gaat het jou lukken de heks weer beter te maken?

Wil je graag de hele presentatie terugkijken? Dat kan via deze link!