Actie-RPG Under the Island komt volgende maand uit

De Nintendo Switch werd vorig jaar aangekondigd als een van de platforms waarop Under the Island zal verschijnen. Over een releasedatum werd niet gesproken. Middels een trailer op YouTube is daar wat aan gedaan. Dat betekent dat de releasedatum nu bekend is. Op 18 februari 2026 komt de game uit in de Nintendo eShop. De trailer kan je hieronder bekijken.

In deze pixel-art 2D-actie-RPG draait het om ontmoetingen en gevechten met monsters. Maar dat is niet het enige ook het oplossen van puzzels, het ontdekken van schatten en natuurlijk het mysterie van het eiland passeren de revue. Jouw eiland, genaamd Seashell Island, staat op het punt om te zinken en de grote vraag is natuurlijk of je dat kan voorkomen. Dat doe je in de rol van Nia, een moedige nieuwe eilandbewoner. Nia is op de verkeerde voet begonnen met een aantal lokale eilandbewoners, waaronder Avocado. Toch zullen zij samen moeten vechten om te voorkomen dat hun thuis in de oceaan verdwijnt.

Kijk jij ernaar uit om Under the Island te gaan spelen? Laat het ons weten in de reacties!