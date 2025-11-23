Nieuwe bestandsgroottes Switch 2-titels bekend

Net zoals elke week verschijnen er ook in de laatste week van november weer een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd kijken of er wat leuks tussen zit maar, zeker met de komst van die data slurpende game keycards, ook of er nog wel genoeg ruimte beschikbaar is op jouw Switch of Switch 2. Op 2 december komt de Switch 2 versie van Assassin’s Creed Shadows, die 62.8GB aan ruimte in beslag gaat nemen. Een uitstekend moment dus om even stil te staan bij jouw Switch opslag. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van aankomende week neemt de grootste titel, Assasin’s Creed Shadows, dus 62.8GB gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Shoe Salesman Mania, maar 65 megabyte. Bekijk hieronder de volledige lijst.
Switch 2
- Assassin’s Creed Shadows – 62.8GB
- RippleIsland Kyle and Cal’s Restaurant – 1.7GB
Switch
- Bee Simulator: The Hive – 7.9GB
- The Bee Hive – 4.6GB
- RippleIsland Kyle and Cal’s Restaurant – 3.9GB
- El Coco – 3.3GB
- Garten of Banban 8: Anti Devil – 1.8GB
- Star Ores Inc. – 1.6GB
- Scandinavian Cottage Survival Simulator – 1.6GB
- Korean Drone Flying Tour Geumsan-gun – 1.2GB
- Anime School Love: His Teacher Secret Lesson – 1.1GB
- Geisha’s Heart: Romance Among the Cherry Blossoms – 986MB
- Samurai Shoguns Heart: Romance Among the Cherry Blossoms – 986MB
- Cozy Toy Shop – 980MB
- Aluna Rift – 808MB
- Schildmaid MX – 792MB
- Egypt City Builder – 729MB
- Concealed – 574MB
- Los Pingheros – 496MB
- TetroMosaic Unicorn – 495MB
- Brotherhood – 431MB
- Escape Game R00M07 – 419MB
- Formula Uno Racing – 416MB
- 1st Homizio – 389MB
- Bad Boy Brother – 330MB
- Hypno Halo – 307MB
- Pin Strike – 303MB
- Slide Viking – 136MB
- Paint Path – 108MB
- Doki Monsters: Quest – 88MB
- Shoe Salesman Mania – 65MB