Hello Kitty Island Adventure krijgt DLC

Als je gisteren even knipperde tijdens de Nintendo Direct: Partner Showcase kan je hem zomaar hebben gemist. De aankondiging van DLC voor Hello Kitty Island Adventure duurde maar zeven seconden, maar gelukkig is er ook een speciale trailer! In deze uitbreiding, Wheatflour Wonderland genaamd, blijkt je café toegang te geven tot de gelijknamige wereld. En Wheatflour Wonderland is natuurlijk niet compleet zonder het nieuwe personage Cogimyun, een heuse Wheatflour Fairy!

Cogimyun voegt samen met haar huisdier Ebi Fry en haar broertje Cogimyon magische vrolijkheid toe aan de nieuwe wereld. Al is er niet alleen voor de sier, want je kunt ook bevriend met haar raken. En dat is niet het enige, want je leert ook nieuwe dingen koken en craften. Zoals toverstaffen waarmee je magie kunt gebruiken en in diertjes of voorwerpen kunt veranderen! Voor de verzamelaars zijn er met goed puzzelwerk ook verzamelbare Wheathearts te verkrijgen, en daarnaast kun je ook genieten van de drie nieuwe minigames. Had ik al gezegd dat je een Wheatflower kunt laten bloeien om het glitter-effect te kunnen ontdekken? Als je enthousiast bent hoef je niet lang meer te wachten, want de game staat voor 18 september van dit jaar op de planning! De game zal $14.99 kosten, dus we verwachten dat de prijs in euro’s vergelijkbaar zal zijn.