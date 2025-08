Madden NFL 26 komt naar de Nintendo Switch 2

Voor het eerst in jaren maakt Madden NFL zijn terugkeer naar Nintendo. Madden NFL 26 verschijnt dit najaar op de Nintendo Switch 2, en EA Sports heeft inmiddels een eerste trailer gedeeld die laat zien wat spelers kunnen verwachten.

In de video zien we vloeiende gameplay, verbeterde graphics en responsieve besturing die optimaal gebruikmaakt van de kracht van de nieuwe Switch. Van haarscherpe stadionverlichting tot realistische tackles en slimme AI: de trailer maakt duidelijk dat dit een volwaardige Madden-ervaring wordt, niet zomaar een afgeslankte versie. Alle bekende modi keren terug, zoals Franchise Mode, Face of the Franchise en Ultimate Team. Of je nu een hele NFL-carrière uitspeelt of gewoon een snel potje doet met vrienden het kan allemaal, thuis of onderweg. Met actuele rosters, dynamisch weer en volledige NFL-licenties is dit hét moment voor fans op Nintendo.

Met welk team ga jij spelen? Laat het weten in de reacties en bekijk de trailer hier!