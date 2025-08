Apex Legends komt op 5 augustus naar de Nintendo Switch 2

Het is officieel: Apex Legends krijgt een native versie voor de Nintendo Switch 2, en die verschijnt al op 5 augustus 2025. De populaire free-to-play shooter was al speelbaar op de originele Switch, maar Switch 2-spelers mogen zich nu opmaken voor verbeterde framerate en hogere resolutie.

In Apex Legends strijd je als één van de vele kleurrijke helden ofwel “Legends” op futuristische slagvelden in teams van drie. Elke Legend heeft unieke vaardigheden die je strategisch combineert met je teamgenoten. Denk aan liften, klonen, schilden of rookgranaten: samenwerken en tactiek maken het verschil. De game blijft zichzelf vernieuwen met nieuwe seizoenen, personages en kaarten. Je speelt in zwevende steden, ruige woestijnen of high-tech arena’s. Of je nu een doorgewinterde speler bent of net begint, dit is hét moment om in te stappen op Switch 2.

Welke legend kies jij? Laat het ons weten in de reacties en bekijk hier de trailer!