Herdling komt 21 augustus uit

Tijdens de Indie World-presentatie van zojuist is er een releasedatum voor Herdling aangekondigd. Deze game werd eerder voor andere platforms aangekondigd en nu is onthuld dat de game ook naar de Nintendo Switch (2) komt. Lang hoeft er niet gewacht te worden, want de game verschijnt al op 21 augustus 2025.

Herdling is de nieuwste game van Okomotive, die bekend is van de FAR-games. In deze game ga je op expeditie met een kudde beesten. Deze moet je in toom zien te houden. Tijdens je reis kom je vele obstakels, puzzels en bedreigingen tegen. Het is aan jou alles te overwinnen en je reis voort te zetten. Het hele verhaal wordt zonder woorden verteld.

