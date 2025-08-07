Is This Seat Taken? vindt vandaag een plekje op de Nintendo Switch

Vanmiddag konden we met z’n alle genieten van een gloednieuwe Indie World-presentatie. Er zijn gloednieuwe spellen aangekondigd, maar ook games waarvan we wisten dat die naar de Nintendo Switch zouden komen. Eén van die titels is Is This Seat Taken?. Dat puzzelspel zou ergens deze maand uitkomen, maar wanneer was nog de vraag. Nu blijkt dat Switch-bezitters helemaal niet meer hoeven te wachten op deze game, aangezien de titel later vandaag verkrijgbaar is voor een bedrag van €9,99!

Is This Seat Taken? is een puzzelspel waarin je groepjes personages van een correct plekje voorziet. Dit moet onder andere gebeuren in een restaurant, limousine en een bioscoop. Als je dacht dat dit een eenvoudig taakje zou worden, dan heb je het mis. Elk personage is immers erg kieskeurig en wil bijvoorbeeld niet in de buurt zijn van iemand die stinkt of bijvoorbeeld naast z’n maatje zitten. Gaat het jou lukken iedereen tevreden te stellen?

Hieronder is de trailer van Is This Seat Taken? te bekijken.

Wil je graag de hele Indie World-presentatie terugkijken? Dat kan via deze link!