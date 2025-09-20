Rune Factory: Guardians of Azuma krijgt Story of Seasons DLC

Marvelous kondigt aan dat hun game Rune Factory: Guardians of Azuma nieuwe DLC gaat krijgen. Dat geeft de uitgever aan op X. En niet zomaar DLC! Deze content-update staat geheel in het teken van Story of Seasons: Grand Bazaar. Er is nog niet aangegeven wanneer we deze nieuwe content kunnen verwachten, maar wel weten we al dat het om een gratis update gaat.

De combinatie ligt in principe wel voor de hand: Rune Factory-games zijn in de basis farming sims, al is Guardians of Azuma wel een beetje de uitzondering op die regel door wat meer nadruk op de RPG-actie te leggen. En Story of Seasons is natuurlijk ook een farming sim. Hoe deze samenwerking eruit gaat zien, is dus nog even afwachten. Gelukkig verzekert Marvelous ons ervan dat er binnenkort meer informatie zal volgen. Dus – stay tuned!

In de tussentijd kun je onze reviews (ja, meervoud) lezen van Rune Factory: Guardians of Azuma. We hebben de Switch-versie voor je in de aanbieding, maar ook een review specifiek voor de Switch 2-variant. En natuurlijk hebben we er ook eentje voor Story of Season: Grand Bazaar.