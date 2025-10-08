Het mysterie gaat verder: Nintendo dropt een nieuwe ‘Close to You’-video

Gisteren verraste Nintendo ons met de korte ‘Close to You’-video die uit het niets via de Nintendo Today!-app werd gedeeld. Zojuist ontvingen gebruikers van die app opnieuw een pushmelding. Maar nu met de tekst: Er is een nieuwe ‘Close to You’-video. Ook deze duurt weer zo’n vier minuten. Wie het filmpje start denkt in eerste instantie dat het dezelfde beelden zijn als gisteren. Opnieuw zie je de kleuter die achter zijn speen aan gaat. Maar wacht, wat zien we ineens tussen al dat speelgoed? Wie de video verder bekijkt ziet toch wel erg bekende figuurtjes tussen het speelgoed: Pikmins! In het vervolg van de video gaan de Pikmins er met de speen vandoor en dagen ze de kleuter uit tot een spelletje ‘pak me dan als je kan’.

Zou dit dan de teaser zijn van Pikmin 5? De titel wordt niet expliciet genoemd, maar het zou zomaar kunnen. Of mogen we een animatie-serie of film verwachten? Wat denk jij? Wie weet wordt er morgen weer een tipje van de sluier opgelicht…

De video is momenteel (nog) niet op de bekende Nintendo-socials te vinden. Dus check voor nu vooral je Nintendo Today!-app. Wij updaten dit bericht zo spoedig mogelijk wanneer er een link naar een YouTube-video is.