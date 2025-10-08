Murder Inc aangekondigd voor Nintendo Switch

Na een initiële pc-only release afgelopen zomer komt top-down shooter Murder Inc binnenkort ook naar consoles. Daar horen natuurlijk ook de Nintendo Switch en Switch 2 bij. Dat laten indie publisher Sometimes You en ontwikkelaar PigeonDev weten. De game zal vanaf 22 oktober verkrijgbaar zijn in de Nintendo eShop.

Een naam als Murder Inc laat weinig aan de verbeelding over, maar we geven je toch een korte uitleg van wat je mag verwachten. In deze game schiet jij er flink op los en elke seconde barst van de adrenaline, zo wordt ons beloofd. Het is een top-down shooter waarvan de belangrijkste mechanic is dat de tijd alleen verstrijkt als jij je beweegt. Een soort fusie tussen Hotline Miami en Superhot, zou je kunnen zeggen. Jij werkt voor – je raadt het waarschijnlijk al – Murder Inc en moet een hoop criminelen een kopje kleiner maken. Dit doe je met een mix van adrenaline, vuurkracht en tactiek, en onder begeleiding van een heerlijke soundtrack jaren 80-stijl. De trailer onder aan dit artikel laat je alles zien wat je wilt weten.

Murder Inc zal $ 9,99 kosten. Pre-order je de game echter, dan krijg je daar nog eens 20% korting op.