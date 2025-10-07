Nintendo dropt korte video ‘Close to You’ via Nintendo Today!

Wellicht keek jij ook raar op na de pushmelding van de Nintendo Today!-app met de tekst: Hier is een nieuwe video getiteld ‘Close to You’. Het gaat om een vier minuten durende animatievideo waarin we een peuter zijn eerste stapjes zien zetten wanneer hij achter zijn speen aangaat. De beelden zouden zo uit een Pixar-film afkomstig kunnen zijn. Maar we hebben geen idee. Want Nintendo deelt de video zonder verdere details of toelichting. We kunnen dus alleen maar speculeren waar het voor is en waarom Nintendo het nu uitbrengt. Heb jij een idee? Mocht je de melding gemist hebben, je vindt de video hieronder.

Wat vind jij van deze video-drop door Nintendo?