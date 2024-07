Densetsu no Starfy 1, 2 en 3 zijn nu beschikbaar via NSO, maar alleen in het Japans

Nintendo heeft vandaag drie games toegevoegd aan de GBA-collectie van Nintendo Switch Online.

Op regelmatige basis komen er nieuwe games naar de verschillende console apps op Nintendo Switch Online. Recentelijk nog zijn er zeven games aan die van de NES toegevoegd. Vandaag zijn er drie toegevoegd aan die van de Game Boy Advance (GBA). Het gaat hier om de games Densetsu no Starfy (The Legendary Starfy) 1, 2 en 3.

De Densetsu no Starfy spellen zijn oorspronkelijk nooit buiten Japan verschenen, hierdoor is het voor het eerst dat ze hier makkelijk speelbaar zijn. Ze kwamen oorspronkelijk uit in de jaren 2002 tot en met 2004. Echter, de game is niet gelokaliseerd waardoor spelers met Japanse teksten aan de slag moeten. Hoewel de trailer niet al te veel tekst toont, is dat nog steeds een opmerkelijke keuze.

Om de games te spelen zul je de gratis applicatie van de GBA moeten downloaden en in het bezig zijn van een lopend Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket abonnement. Hiervoor krijg je niet alleen toegang tot de applicatie van de GBA met op dit moment 20 games. Ook zijn er applicaties voor de NES, SNES, N64, Game Boy (Color) en SEGA Mega Drive. Bovendien bevat het abonnement ook de DLC van Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 en Animal Crossing: New Horizons.