Nieuw Switch 2 model mogelijk ontdekt

Een BlueSky gebruiker heeft op de Nintendo Portal website mogelijk de code ontdekt voor een nieuw model van de Switch 2. Dit model heeft de codenaam OSM en is niet in lijn met de codenamen van eerdere Switch modellen. Dit betekent dat dit een ander model is dan de huidige Switch 2. Mensen denken nu dat het gaat om een Switch 2 Lite. De Nintendo Portal website toont foto’s van elk Switch model. Wanneer je OSM invoert kom je uit op een Switch 2 afbeelding. De website geeft ook aan dat OSM een productcode is. Hieronder zie je het bericht van de gebruiker.

I think I've discovered something interesting, but I have no idea what it implies: On Nintendo's Account Portal, there's an unused model code under the name "OSM". (The Switch 2's model code is BEE.) The portal has images for each Switch model, and requesting OSM returns an image of a Switch 2.



[image or embed] — sky :3 (@dootsky.re) 15 januari 2026 om 07:59

Wanneer je op de website zoekt naar een productcode die niet bestaat krijg je een error message. Het gaat hier daarnaast ook niet om de development kit voor de huidige Switch 2. Deze gebruikt namelijk de BEE productcode. Hieronder zie je de codenamen en de linkjes naar alle huidige Switch-modellen op de Nintendo Portal website.

HAC – Original Switch (https://wb.lp1.chameleon.srv.nintendo.net/img?pc=HAC&size=m&hmsDisplay=555555)

HEG – Switch OLED (https://wb.lp1.chameleon.srv.nintendo.net/img?pc=HEG&size=m&hmsDisplay=555555)

HDH – Switch Lite (https://wb.lp1.chameleon.srv.nintendo.net/img?pc=HDH&size=m&hmsDisplay=555555)

BEE – Switch 2 (https://wb.lp1.chameleon.srv.nintendo.net/img?pc=BEE&size=m&hmsDisplay=555555)

Zit jij al te wachten op een nieuw Switch 2-model. Wat zou zo’n model volgens jou dan allemaal moeten veranderen? Laat het weten in de reacties!